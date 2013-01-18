港报财经评论: 前景最重要毋须怕盈警--经济日报1月18日

前景最重要毋须怕盈警/ 林瑞芬

用电量预测示经济回升.电监会刚公布报告称,2012年电力工业继续保持平稳发展,全社会用电量达到4.96万亿千瓦时,同比增长5.5%,并预计2013年全社会用电量增速有望达到9%以上.用电量一向为经济的领先指标,见电监会都有信心预示增速上升,提示中国经济已软着陆并回升势可期待.业绩是过去着眼在未来.日日有公司发盈警或盈利倒退预告,个股的热炒潮暂受抑.不过,对盈警或盈利倒退提出的股份,就宜落足眼力观察,事关2012年业绩是过去,2013年才是未来前景,若个股受业绩预告受挫,其实正好用来观察,市场究竟对公司已脱黑暗期的信心提示.实战而言,若股价只是微调,很快抽升,那预示市场的共识脱险,近日经典例子莫过于远东环球,早前发盈警股价微调,但之后股价急冲,昨续冲涨高见2.28港元,全日收2.13港元,升6.5%,反映亏损已在去年度全反映,着眼2013年业绩可扭亏为盈.

金隅前景佳候低吸机会.留意金隅 发布初步业绩,指截至2012年底止,纯利倒退26.48%至人民币25.2亿元;每股盈利倒退27%至人民币0.59元,这只股又要在短期之内落足眼力,捕捉低吸好时机.看好金隅,主要有两大因素:一是预计春节过后,建材等水泥业务将脱淡季,水泥价回升将是对该股推动力.据瑞银研究报告指出,对今年华北中部水泥市场前景的看法更正面,这主要由于未来两年该地区只可以增加400万吨的新产能,该地区的生产商同意在2013年首季关闭窑场两个月,有助推动当地水泥价格上涨,金隅身处此区域理可得益.二来,集团集建材与地产于一身,当它半只内房股.北京的房地产市场已复苏,土地交易及销量均有所回复,将提高金隅盈利复苏的能见度.据中银国际刚发表报告指,金隅于2012年财年的地产业务可实现营业收入与毛利率双双提升的现象,瑞银估计金隅在2012/2013交付了85万及110万平方米,预售为110万平方米及150.6万平方米.

心水清者翻阅瑞银报告发现,金隅预告业绩前,瑞银早快一步将其2012年每股盈利预测由0.67港元下调至0.59港元,那信它要信到底,瑞银预计金隅2013年度及2014年度其每股盈利将达0.9元(折合1.125港元)及1.25元(折合1.56港元),分别回升52.5%及39%;目标价由7.73港元上调至9港元,9港元目标价讲紧预测市盈率只是8倍,现价6.3倍,相对都低.7港元以下收集,6.5港元作止蚀位,捕捉水泥业旺季将来临成催化剂.(B03)

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网络行业钱途无限/ 余少文

大市继续上落,股民继续观望,中国移动 三连跌,但中国调查指手机网民占整体网民75%,反映中国互联网非常普及,加上工信部要求电子商务交易额三年内翻两番,互联网股仍然是”钱”途无限!网络零售额目标3万亿人民币.中移动跌是有报道指管理层下调今年盈利目标,加上有证券商指中移动未来5年盈利可能累跌三分一,难免令人忧虑而沽货.但仍然憧憬内地4G,因为工信部早前发布的电子商务十二五发展规划,要求到2015年电子商务交易额翻两番,突破18万亿元人民币,其中网络零售交易额突破3万亿元人民币,占社会消费品零售总额比例超过9%,移动电子商务交易额和用户数达全球领先水平,并要涌现一批具有国际影响力的电子商务企业和服务品牌.

网络购物增长最快.中国互联网信息中心报告指出,截至2012年底,中国网民规模5.64亿,按年升10%,互联网普及率42%.而同期手机网民规模高达4.2亿,按年升18%,占网民总数74%,即每四名网民有三人会透过手机上网.至于网民去年每周上网时间,由2011年的18.7小时升至20.5小时,当中82.9%应用在即时通信,而网络购物虽只有42.9%,但网民规模按年增长25%,网上银行和网上支付都是39%,网民规模按年增长分别为33%和32%,网上银行、网上支付和网络购物是去年网民规模增长最快的网络应用类别.不过,手机网民透过手机应用在网购、网上银行和网上支付都只有13%,比例虽小,惟在3G普及,以及最快今年底发4G牌照下,上述网络应用的潜在上升空间颇大.

网络股份首选腾讯.随着互联网普及,网民今年增长继续放缓是正常现象,但在政府扶持下,网络服务的发展空间很大,尤其一直批评腾讯控股 发展电子商务,但其去年第三季电子商务交易达11亿元人民币,环比增长32%,占同期整体收入比重升至9.8%,连同环比增长15%至10亿元人民币的网络广告,升幅好过互联网增值服务的8%,认为腾讯可以继续成为互联网发展大赢家.此外,金蝶国际 、金山软件 、网龙 等从事软件、网络游戏,未来数年发展也不容忽视,惟腾讯始终是首选.(B04)