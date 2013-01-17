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亚洲 | 2013年 1月 17日 星期四 09:17 BJT

汇市简讯: 欧元/澳元在澳洲就业数据公布后上涨,但数据影响料有限

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* 澳洲就业数据疲弱 - 12月就业人口减少5,500人,令欧元/澳元跳升25个点子

* 动量指标负面 - 移动平均为中性

* 欧元/澳元境外高点1.2622为首道阻力

* 数据公布前1.2575的低点为支撑位

* 数据疲弱程度还不足以带来重大影响

* 参阅图表请点击

(link.reuters.com/nep35t).(完)

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