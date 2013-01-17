四名在苏丹被劫持的中国工人获释

(本文由路透中文网编译提供)

路透喀土穆1月16日 - 中国及苏丹官员和外交人士周三称，上周末在苏丹西部达尔富尔（Darfur）地区被劫持的四名中国工人均已经获释。

上周六，在一家公路建设公司工作的这四名中国工人在北达尔富尔al-Fasher地区附近被不明身份武装分子劫持，四人中有一人是工程师，另外三人是司机。一同被劫持的还有五名苏丹工人。

中国驻苏丹大使罗小光告诉路透，在与绑匪进行了激烈的谈判后，苏丹政府设法救出了这四名中国工人，且他们身体状况良好。

北达尔富尔官员Mohammed Suleiman Rabih称，获释的四名中国工人已经移交给国际维和部队UNAMID。

相关官员拒绝透露营救详情。UNAMID证实获释的中国工人已抵达其在南达尔富尔的一个驻地，但也拒绝透露详情。(完)