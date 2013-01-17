四名在苏丹被劫持的中国工人获释

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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(本文由路透中文网编译提供)
路透喀土穆1月16日 - 中国及苏丹官员和外交人士周三称，上周末在苏丹西部达尔富尔（Darfur）地区被劫持的四名中国工人均已经获释。
上周六，在一家公路建设公司工作的这四名中国工人在北达尔富尔al-Fasher地区附近被不明身份武装分子劫持，四人中有一人是工程师，另外三人是司机。一同被劫持的还有五名苏丹工人。
中国驻苏丹大使罗小光告诉路透，在与绑匪进行了激烈的谈判后，苏丹政府设法救出了这四名中国工人，且他们身体状况良好。
北达尔富尔官员Mohammed Suleiman Rabih称，获释的四名中国工人已经移交给国际维和部队UNAMID。
相关官员拒绝透露营救详情。UNAMID证实获释的中国工人已抵达其在南达尔富尔的一个驻地，但也拒绝透露详情。(完)
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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