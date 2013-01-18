《香港报摘》--经济日报1月18日

* 要闻版头条:

--为达致「协助中产置业」的施政理念,政府提速觅地建居屋,并向勾地表打主意,已锁定将军澳南65C2区用地,将会剔出勾地表,由原建私楼改作居屋发展,可增加1,000伙短期供应,但估计令库房少收约50亿港元. * 其他:

--国泰航空 上月客货运均录按年增长,去年初低迷的货运市场渐见起色,上月货运量按年升3.4%,运载率则跌0.4个百分点至67.4%.惟全年载货量合共下跌5.3%,而运力则削减3.1%.

--《巴塞尔资本协定III》日前公布具体就银行流动性的要求,香港金管局将会重新向银行谘询,并会于上半年定出对流动性要求较高和较低的机构准则,亦拟加入用外币计算的优质流动资产,计算银行整体流动性.

--铁江现货 以折让33.8%配售19.63亿股新股,藉此引入俊安发展及国企五矿集团旗下五矿企业为股东,集资18.45亿港元.受大幅折让配股拖累,铁货股价大跌17.6%.

--骨科产品制造商创生控股 上市仅两年半,获美国医疗技术公司史赛克(Stryker) 提出全购,每股要约价7.5港元,较创生停牌前溢价66.7%,涉资59.22亿港元.(完)