《香港报摘》--信报1月18日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 要闻版头条:
--抢盘狂潮,太古城、美孚两个蓝筹屋苑尺价再破纪录. * 其他:
--金融发展局22名成员名单出台,如市场所料,筹备小组主席查史美伦担任首届主席,成员不乏来自中资机构的高管,包括前国务院总理朱熔基之子、中金行政总裁朱云来.日后将以自给自足模式运作,并可接受私人机构捐款.
--新股市场气氛再度高涨.中铝矿业 今天才公开招股,但有券商昨天已表示获客户预订2亿港元.此外,为应付近日热爆新股,单是3间券商已为中铝矿业预备430亿港元的保证金额度,相当于其公开发售的集资额3.37亿元逾126倍.
--企业纷纷发债集资,令债券市场终不胜负荷,影响新一轮债券认购情况及价格表现.市场消息指出,本已获超额认购三倍的合景泰富 突然取消其发债计划,主要是不想债券价格被拖低.(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。