离岸人民币: 东亚银行和建行香港分行发行点心存款证--IFR

路透1月17日 - 据汤森路透旗下IFR报导,香港第五大银行--东亚银行 发行了6亿元人民币（9，500万美元）一年期点心存款证，利率2.9%。该2014年1月24日到期的存款证，由农银香港安排。

以互换利率中间价计算，该定价约相当于伦敦银行间拆放款利率（LIBOR）加码约155个基点。

本周早段，东亚银行发行了一笔3亿元人民币一年期点心存款证，收益率2.83%，由渣打负责。

同时，中国建设银行 香港分行刚完成了4亿元人民币（6，350万美元）一年期2.85%票息存款证，由巴克莱安排;将在1月22日结算。(完)

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