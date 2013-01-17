离岸人民币: 东亚银行和建行香港分行发行点心存款证--IFR

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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路透1月17日 - 据汤森路透旗下IFR报导,香港第五大银行--东亚银行 发行了6亿元人民币（9，500万美元）一年期点心存款证，利率2.9%。该2014年1月24日到期的存款证，由农银香港安排。
以互换利率中间价计算，该定价约相当于伦敦银行间拆放款利率（LIBOR）加码约155个基点。
本周早段，东亚银行发行了一笔3亿元人民币一年期点心存款证，收益率2.83%，由渣打负责。
同时，中国建设银行 香港分行刚完成了4亿元人民币（6，350万美元）一年期2.85%票息存款证，由巴克莱安排;将在1月22日结算。(完)
浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com) (整理 黄凯; 审校 杨淑祯)
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路透4月3日 - 美国电动汽车生产商特斯拉周日宣布，第一季汽车交付量同比大增69%至创纪录的2.5万辆，从去年第四季的交付延迟中复苏。