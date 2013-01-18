《香港报摘》--其他报纸重要消息1月18日

* 明报

--施政报告提及将研究放宽或解除薄扶林及半山区的卖地及发展限制.近年来已有众多发展商及业主争相于区内占地,共涉16个项目料逾百万方尺楼面,其中尤以受惠于港铁 港岛西线明年通车的西半山最为明显.

--在柬埔寨从事传媒、资源及金融业的高棉控股在港成立高棉资源.高棉资源主席曹云德指出,高棉控股有意在未来一、两年内,安排传媒及资源业务上市,并且筹备在柬埔寨当地创立新银行,从事批发银行业务,初步规划的股本金预计会达到200亿元人民币. * 星岛日报

--消息人士透露,大埔私家医院地皮有机会在只得一份申请标书的情况下流标,因此政府有意收回该地,并更改土地用途以发展住宅.

--香港房屋协会的青衣屋苑"绿悠雅苑",以及房委会的白表免补价购买二手居屋计画,今天(18日)截止申请,申请宗数最新已突破四万宗,超额近40倍,六成五申请来自单身人士.

--信和 大埔海钻．天赋海湾、九龙城The Avery计画今年首季推售,连同湾仔利东街及观塘月华街重建项目,上半年最多四盘齐推,涉及1,869伙.此外,同系西九龙御金,国峯尚余少量特色户,意向实用尺价48,000港元.

--港铁推出本年度首个项目,为旗下天水围天荣轻铁站招纳意向书,该项目会于下周四(24日)截收意向,由于项目不设限尺限量等元素,加上位处铁路网,以及投资额门槛不高,市场估值仅逾29亿港元起. * 苹果日报

--香港兴业 下周发售东涌蓝天海岸车位,由于供不应求,超额认购1.4倍,令市场出现逾30宗炒筹成交,最高炒贵15万港元.

--央企中粮集团拟至启动重组.市场消息透露,集团短期将启动新一轮注资,主角将是旗下从事农产品加工生产及供应商的中国粮油. * 东方日报

--香港宽频行政总裁杨主光表示,经历去年整体价格上调后,市场加价情况相信已结束,并坦言公司宽频服务的175港元ARPU(每月每户平均收入)已见顶. * 文汇报

--美银美林指,施政报告没有推出压抑需求措施,消除市场忧虑,故维持预期今年楼价升5%-10%,对本地发展商前景正面.

--香港宽频宣布,收购全港最大Wi-Fi无线宽频服务批发商Y5ZONE,并斥资2亿元发展户外Wi-Fi覆盖及相关技术,推出低价甚至有可能免费的Wi-Fi服务.业内人士认为此举明显挑战了发展户外Wi-Fi较为成熟的PCCW.

--合景泰富 公布,去年12月预售金额约10.13亿元人民币,同比上升84.1%;截至去年底预售总金额约122.01亿元人民币,超出2012年全年销售目标120亿元约2%.

--长实 北京顺义开发的中央别墅区项目"誉皇殿”二期2012年销售不俗,已沽150伙,套现约15亿元人民币.长实地产投资董事郭子威表示,今年将在京再推出约500套新房源,其中"誉皇殿"二期尚余的100伙大宅欲提价3%左右于春节后推出,8月份会推出新一期的别墅项目. * 大公报

--建业地产 公布,2012年全年的合同销售金额达103.5亿元人民币,较去年的81.2亿元人民币,上升27.4%,超额达标115%.

--前海管理局局长郑宏杰表示,前海未来最重要的突破是在土地政策、金融制度改革、法制建设,廉洁前海建设等领域求突破.其中,前海3月底前将以"招拍挂"形式完成第一批土地出让.(完)