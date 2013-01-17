《全球主要国家债券发行预告》--1月17日-1月24日

路透1月17日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别 说明外均为GMT时间. 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/17 0120 日本 三个月期贴现国库券 1/17 英国 10亿英镑 2029年到期票息0.125%的通膨 保值公债 1/17 西班牙 公债 1/17 0850 法国 BTAN中期债券 1/17 0950 法国 OATi通胀保值债券 1/18 日本 流动性供给债券 1/21 1350 法国 BTF国库券 1/22 1630 美国 13周和26周期国库券 1/22 英国 2022年到期票息为4%的公债 1/22 西班牙 3个月和6个月期国库券 1/23 1630 美国 四周期国库券 1/23 0120 日本 (约两个月期)贴现国库券 1/24 0120 日本 三个月期贴现国库券 1/24 0130 日本 20年期公债 1/24 1800 美国 10年期通膨保值债券(TIPS) 注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DIAR YCN] 美债每日展望 欧元区公债市场 [GVD/EU RCN] 美国现货公债 英国公债市场 [GB /CN] 伦敦美债 东京美债 [US/ TCN] 日本公债市场 中国债市 [CN /CN] 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN- CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#EUB MK=> (编译 王兴亚; 审校 张若琪)