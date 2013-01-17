《全球主要国家债券发行预告》--1月17日-1月24日

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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路透1月17日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别 说明外均为GMT时间. 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/17 0120 日本 三个月期贴现国库券 1/17 英国 10亿英镑 2029年到期票息0.125%的通膨 保值公债 1/17 西班牙 公债 1/17 0850 法国 BTAN中期债券 1/17 0950 法国 OATi通胀保值债券 1/18 日本 流动性供给债券 1/21 1350 法国 BTF国库券 1/22 1630 美国 13周和26周期国库券 1/22 英国 2022年到期票息为4%的公债 1/22 西班牙 3个月和6个月期国库券 1/23 1630 美国 四周期国库券 1/23 0120 日本 (约两个月期)贴现国库券 1/24 0120 日本 三个月期贴现国库券 1/24 0130 日本 20年期公债 1/24 1800 美国 10年期通膨保值债券(TIPS) 注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DIAR YCN] 美债每日展望 欧元区公债市场 [GVD/EU RCN] 美国现货公债 英国公债市场 [GB /CN] 伦敦美债 东京美债 [US/ TCN] 日本公债市场 中国债市 [CN /CN] 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN- CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#EUB MK=> (编译 王兴亚; 审校 张若琪)
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路透4月3日 - 美国电动汽车生产商特斯拉周日宣布，第一季汽车交付量同比大增69%至创纪录的2.5万辆，从去年第四季的交付延迟中复苏。