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亚洲 | 2013年 1月 17日 星期四 09:36 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--1月17日-1月24日

路透1月17日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别
说明外均为GMT时间.
    
 日期    时间   国家    规模        发行细节
 1/17    0120   日本                三个月期贴现国库券
 1/17           英国    10亿英镑    2029年到期票息0.125%的通膨
                                    保值公债
 1/17           西班牙              公债
 1/17    0850   法国                BTAN中期债券
 1/17    0950   法国                OATi通胀保值债券
 1/18           日本                流动性供给债券
 1/21    1350   法国                BTF国库券      
 1/22    1630   美国                13周和26周期国库券
 1/22           英国                2022年到期票息为4%的公债
 1/22           西班牙              3个月和6个月期国库券
 1/23    1630   美国                四周期国库券
                                    
 1/23    0120   日本                (约两个月期)贴现国库券
 1/24    0120   日本                三个月期贴现国库券
 1/24    0130   日本                20年期公债
 1/24    1800   美国                10年期通膨保值债券(TIPS)
 
    注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
      
      
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [D/DIAR
YCN]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [GVD/EU
RCN]
    美国现货公债          英国公债市场              [GB
/CN]
    伦敦美债              东京美债                 [US/
TCN]
    日本公债市场           中国债市                  [CN
/CN]
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-
CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     <0#EUB
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 (编译 王兴亚; 审校 张若琪)

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