港报社评: 增地建屋尽全力,各界支持不可少--文汇报1月18日

梁振英昨日出席立法会施政报告答问会,针对有议员质疑未能兑现加快兴建公屋的选举承诺,其实,选举承诺倾向于愿景期望,而施政报告则必须讲求实际可行性,两者应有区别.为实现选举承诺,梁振英竭尽全力,不但不应被质疑,相反应受到肯定.

梁振英指出,今天大家要讨论、要抉择的规划和开发方案,为的是应付青年人日后的需要.大规模开发土地,需时10年、20年,如果回避问题,如果土地开发缓慢,将来蒙受恶果的只会是今天的青年人.对此,施政报告房屋政策理念的段落中,表明在土地开发问题上,并无两全其美的选项,只有现实而艰难的抉择,强调我们既然要取舍、要抉择,就要有勇气,要果断,要顾全大局.

香港是多元利益、多元诉求的社会,各界特别是持份者及多方利益对政府的政策建议,经常都会出现不同的意见,特别是涉及土地发展和乡郊保育的分歧,往往难以调和.所以,政府要考虑土地是否开发,开发后作什么用途,还需要各界的齐心协助.

因此,施政报告规划的未来长远的房屋土地供应和建屋规划,长远房屋策略督导委员会和土地供应督导委员会启动后,应尽快提出具体方案,政府并应尽快谘询,在取得主流意见后,不必等待百分百的共识,政府就应决而行,行必果,推动落实未来10年以至更长远的房屋土地供应和建屋规划. (A03)