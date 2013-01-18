港报社评: 遏楼价招数候命,随时再加辣--经济日报1月18日

特首梁振英首份施政报告,被指无力遏楼市,触发楼市又趋炽热,此恐令楼市泡沫更凶险.既然供应难在短期内大增,港府就须多管齐下遏需求,准备将楼控辣招再加辣,务求换取时间,用更弹性手段催谷供应.

楼市在施政报告公布后即转炽,除有新盘销情转旺外,二手业主更纷反价,叫价较施政报告前最多高10%,令有意置业者进退维谷.本港市民楼按供款占入息负担比已达50%,楼市泡沫明显,倘楼价续飙,泡沫爆破时对本港冲击势更大.港府既难霎时增供应,就只有续遏需求,将辣招加辣以遏楼价.

惟楼市治本始终要靠增供应,故港府应藉辣招加辣换时间,以更弹性灵活的手段从三方面增供应.

一是港府须向公众清楚说明,那些政府闲置地、绿化带等可在未来2-3年内转建住宅,并交代详细方案供公众讨论.二是政府在勾地表与卖地计划中,若见一些发展商无意购入的土地,便应挑出兴建公屋或居屋,确保数量有限的熟地可尽快建住宅.三是港府应考虑尽快推售居屋远期楼花,将本来在明年底才推出的居屋楼花提前发售.

港府要挽回市民对房策的信心,就要全力出击,无论是辣招加辣,或更灵活地挤出供应,只有让市民看到政府有决心亦有魄力,可在未来3-5年内力增供应,那市民亦会思量,置业既是终身投资,若住宅供应长远有望增加,楼价有望回到市民可负担水平,就能更理性考虑目前应否高追. (A14)