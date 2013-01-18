港报社评: 36%满意24%不满,梁振英管治危机稍纾缓--明报1月18日

据港大民意研究计划的调查结果,市民对特首梁振英首份施政报告,36%表示满意,24%不满.在低民望之下,首份施政报告未使梁振英陷入深渊,反而提振了他的民望,显示市民颇能公允地体待梁振英就任以来的努力.梁振英的民望,因为施政报告而“止蚀”,重回正轨;不过,这个势头能否保持,还要视乎梁振英和政府的具体施政,能否得到市民认同.

施政报告仍然只有56.4分,除了房屋问题以外,报告缺乏变革氛围,相信是主要原因之一.梁振英竞选特首时,打出变革诉求,给不满意香港暮气沉沉的人,带来憧憬,为他争取到不少认同和支持.

可是,施政报告关于土地房屋部分,政策措施最多,变革思维却不多.梁振英首份施政报告缺乏具体变革构思,若与他想专心致志处理土地房屋问题,避免惹起太多火头有关,可以理解,则一旦土地房屋事务上轨道之后,梁振英应该推动更多变革,勿辜负当日支持他出任特首者的期望.

关于标准工时、废物处理诸如此类被认为未履行政纲承诺的质疑,梁振英应妥善处理,否则会进一步挫损他的诚信,打击他与政党、社会人士的互动关系.

梁振英首份施政报告使人可喜之处,是他走出曾荫权的窠臼,回归施政报告只讲大政方针的应有格局,与财政预算案切割,而非为赢得掌声而变为派糖笼络民心的施政报告,这一点,值得肯定.期望梁振英在日后的施政中,时刻警惕,切勿走上民粹之路. (A04)