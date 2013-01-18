港报社评: 虚火难持久,实火招降温--星岛日报1月18日

施政报告成为"利好"楼市消息,二手楼反价,地产股逆市升.实际上,房屋供应短期情况众所周知,楼市供应不可能一下子增力,这一阵子的升市,会否只是乘势起哄,有意置业的市民宜慎作判辨.

政府早前祭出针对外地和公司买家的印花税双辣招后,楼市交投大幅萎缩,纵有个别优质单住创下高价,整体市道未有飙升,政府短期不作新的行政干预,是意料之内.

短期供应方面,兴建房屋需要数年时间,还未计及平整土地敷设基本设施.未来三数年本港有多少熟地,可以兴建多少住宅单位,在施政报告发表前和发表后,都不可能有戏剧性的改变,供应数量早在意料之内.因此,短期内应没有大增供应,视作推高楼价的新因素,起哄成分高于理性反应.

买楼需要有急有缓,在作出决定前,不会人人只看短期因素.施政报告勾画出的中长期供应蓝图,有批评为望梅止喝、画饼充饥,说法不无道理.分别在于画出来的饼是虚幻的,施政报告画出来的蓝图,不少是具体指明地点的计画,"规划日后造饼"大计,并非子虚乌有.

严格来说,施政报告没有增加对楼市不利的因素,同样亦没有增加利好因素.楼价这2天的急弹,当中难免含有心理预期的反差效果.市场并非经常理性,从另一角度看来,当不理性因素消失,绚烂就会归于平淡.

这两天的升市如果是"虚火",预计不久即可还原.如果持续上升,政府会否祭出更多辣招降温,将是另一个要顾虑的因素. (A06)