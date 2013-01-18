港报社评: 谘询换管治时间,政改难拖延进程--信报1月18日

特首梁振英发表首份施政报告后,昨天到立法会出席答问会,向议员阐述有关施政问题,在民生议题上,除受到泛民议员批评外,连建制派议员亦强烈不满,质疑他背弃了竞选承诺,没有解决深层次问题,货不对办,反映梁振英政府公共政策的形成,未来恐怕在议会遇到更大的阻力.

施政难前,各种有关民生及经济发展的重大政策发展路向,如今冀通过一系列专责委员会凝聚初步社会共识,但即使能够达成政策性意见,未致沦为泛泛空谈,但很明显,政策建议还必须得到立法"程序公认",才能付诸实行.

在目前行政和立法关系无法改善情况下,施政势必难以畅顺.施政报告新成立了多个专责委员会,难怪被讥为"委员会治港",公众批评新一届政府对解决根本性的问题一筹莫展,以"拖"字诀换取管治时间,的确一针见血指出当前的政治困局.

形势演变至今,若不改善行政与立法关系,从宪制层面解开症结,梁振英政府的公共政策形成过程,便不易凝聚社会理性的共识,达致政策行动基础.

事到如今,尽快启动政改政策酝酿谘询,实事求是,看来已很难拖延.愈迟启动谘询,意见分歧所积累的社会矛盾也更大,也愈难化解.可惜施政报告对推动行政长官和立法会直选的安排,只几笔带过,并没有提出谘询时间甚至相关线索,为新一届政府埋下更大的管治冲突风险.

当前香港的政治生态,公共政策的形成,理性和共识基础持续弱化;在行政立法关系进一步恶化下,拖延政改造成的社会冲突,风险也更大. (A02)