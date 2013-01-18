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亚洲 | 2013年 1月 18日 星期五 09:45 BJT

****《港报快速浏览》--1月18日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                          
 《香港报摘》--经济日报                                                      
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评: 增地建屋尽全力,各界支持不可少--文汇报                             
 港报社评: 遏楼价招数候命,随时再加辣--经济日报                               
 港报社评: 36%满意24%不满,梁振英管治危机稍纾缓--明报                         
 港报社评: 虚火难持久,实火招降温--星岛日报                                   
 港报社评: 谘询换管治时间,政改难拖延进程--信报                               
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论: 低息惹祸资产扭曲--信报                                        
 港报财经评论: 前景最重要毋须怕盈警--经济日报                                
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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