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亚洲 | 2013年 1月 17日 星期四 09:44 BJT

《汇市简讯》美元/日圆亚洲盘中走高,但升幅有限

0130GMT

* 美元/日圆亚洲盘中从稍早的88.40走高至88.80

* 从88.80附近至昨日高位88.88挂有卖盘

* 从88.50附近起开始出现买兴

* 日圆交叉盘及股市今日走势平静,多为升高.(完)

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