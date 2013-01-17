韩国已公布经济指标--2013/1/17

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.1% @-r +0.3% @-r 1月23日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y 12月 +1.4% +1.6% 1月31日 -- ) 工业生产(m/m) 11月 +2.3% @-p +0.7% @-r 1月30日 -- 失业率 12月 3.0% @ 3.0% @ -- -- 贸易收支(亿美元) 12月 顺差19 r 顺差44 r 2月1日 -- 注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完) 参看全球经济数据相关资料,可点选 参看韩国经济数据相关资料,可点选
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路透4月3日 - 美国电动汽车生产商特斯拉周日宣布，第一季汽车交付量同比大增69%至创纪录的2.5万辆，从去年第四季的交付延迟中复苏。