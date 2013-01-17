《美债周四展望》美国公债价格上扬,因投资者押注美联储将继续购债

* 美国12月CPI数据为宽松货币政策敞开大门

* 美联储褐皮书指美国经济小幅成长

* 股市缩减跌幅,公债从日高回落

* 美国公债违约互换价格触及2011年8月来最高

路透纽约1月16日 - 美国公债价格周三上涨,因投资人押注只要通胀保持迟滞,美国联邦储备理事会(FED,美联储)将坚持旨在压低失业率的购债计划.

指标10年期公债收益率(殖利率)连跌四日,分析师称因投资人担心美国国会就上调16.4万亿美元联邦借款上限的争斗可能会拖很长时间,公债价格受到与此相关的避险买盘带动.

"美联储持续买债对公债市场构成良好支撑,"Guggenheim Partners公债交易部门主管Jason Rogan称.

美联储周三买入14.74亿美元2036年2月至2042年11月到期的公债,为其每月买入450亿美元公债的一部分.

尽管部分投资人对美联储第三轮量化宽松的效果有质疑,但包括美联储主席贝南克在内的许多联储官员近几日都表达了对该政策的支持,因经济成长还未强劲到足以拉低失业率.

而且分析师表示,经济活动小幅成长可能轻易就被政治争端造成的财政不稳所抹去.

美联储周三公布褐皮书显示,近几周美国经济温和成长,但也暗示经济扩张没有加速的推动力.

由于经济成长乏力,美国消费者物价指数在12月仅略有上升.分析师认为这种环境给予美联储持续购买债券以拉低长期借款成本,并维持近零短期政策利率的空间.

指标10年期公债 价格上升6/32,报98-7/32,收益率从周二尾盘的1.836%下跌至1.815%.

30年期公债 升10/32,报94-29/32,收益率降至3.009%,低于周二尾盘的3.206%.

公债价格从稍早高位回落,因美股缩减跌幅,受银行股和科技股强势带动.

**美国信用违约互换(CDS)触及2011年8月来最高水平**

对联邦债务上限争论的忧虑,令一些投资者增持美国公债,因预期股票和其它风险资产的吸引力会下降.

另一方面来看,如果未来几周不上调债务上限,美国将出现债务违约,债信评级可能会被下调.

尽管交易商仍认为美国最早在2月末违约的几率很小,但衍生品市场暗示对这种结果的焦虑情绪已经升温.

"一天不达成协议,这种风险就会日益上升,"Contango Capital Advisors的投资策略主管Perry Piazza说."我仍认为(违约)可能性相当低."

Markit数据显示,在CDS市场,针对美国违约的五年保险成本日内收平于43个基点.此前美国公债的五年CDS价格一度升至44个基点,为2011年8月在总统奥巴马与共和党立法者首次就债务上限之争以来的最高位.

即将于2月末到期的美国国库券利率周三小跌,但仍高于4月及以后将到期的国库券利率.如果到2月末仍不上调借债上限,届时美国政府可能无法标售更多公债.(完)

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