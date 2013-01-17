路透基点: 铜陵有色金属集团的1亿美元本地贷款启动

路透1月16日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称,铜陵有色金属集团控股有限公司1亿美元的两年半本地定期贷款已进入市场.

铜陵有色是中国最大的产铜企业之一,位于安徽省.该公司亦从事贸易、科研设计、机械制造、建筑安装、井巷施工与旅游业务.