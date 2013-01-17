路透基点: 铜陵有色金属集团的1亿美元本地贷款启动

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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路透1月16日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称,铜陵有色金属集团控股有限公司1亿美元的两年半本地定期贷款已进入市场.
这笔分期偿还贷款于周三早间启动.
三井住友银行为委托主办行与唯一额度分配行.
铜陵有色是中国最大的产铜企业之一,位于安徽省.该公司亦从事贸易、科研设计、机械制造、建筑安装、井巷施工与旅游业务.
铜陵有色为深交所上市公司,2012年1-9月公司总收入为527.2亿元人民币(85亿美元),较上年增长1.32%.不过净利润较2011年同期下滑34.62%,降至6.77亿元人民币.
该公司截至去年第三季末的总资产为374亿元人民币.(完)
(编译 隋芬; 审校 于春红)
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路透4月3日 - 美国电动汽车生产商特斯拉周日宣布，第一季汽车交付量同比大增69%至创纪录的2.5万辆，从去年第四季的交付延迟中复苏。