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亚洲 | 2013年 1月 17日 星期四 10:25 BJT

路透基点: 铜陵有色金属集团的1亿美元本地贷款启动

路透1月16日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称,铜陵有色金属集团控股有限公司1亿美元的两年半本地定期贷款已进入市场.

这笔分期偿还贷款于周三早间启动.

三井住友银行为委托主办行与唯一额度分配行.

铜陵有色是中国最大的产铜企业之一,位于安徽省.该公司亦从事贸易、科研设计、机械制造、建筑安装、井巷施工与旅游业务.

铜陵有色为深交所上市公司,2012年1-9月公司总收入为527.2亿元人民币(85亿美元),较上年增长1.32%.不过净利润较2011年同期下滑34.62%,降至6.77亿元人民币.

该公司截至去年第三季末的总资产为374亿元人民币.(完)

(编译 隋芬; 审校 于春红)

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