香港个股: 越秀地产发行总值8.5亿美元5年和10年票据

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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路透香港1月17日 - 中国房地产商--越秀地产股份有限公司 周四宣布,发行两批分别为3.5亿美元五年期及5亿美元10年期的中期票据,年息率分别为3.25%和4.5%.
越秀地产表示,这是根据此前设立总规模高至20亿美元的中期票据计划而发行的,公司拟将集资所筹资金用作再融资若干债券,及一般企业用途.
该两批票据均为每半年付息,并于香港联交所上市买卖.
此外,在内地从事房地产发展和基建投资的上海实业控股 宣布,建议发行五年期39亿港元零息可换股债券,初步换股价为36.34港元,较其周三收盘价溢价30%.倘债券获悉数转换为股份,上实控股须发行约1.0732亿股新股,相当于其经扩大后已发行股本约9%.
上实控股表示,拟将所筹资金用于基建设施业务的未来资本开支及投资,及一般营运资金.
上实控股周四早盘初段逆市下滑3.4%,报27港元;越秀地产则微涨0.37%,报2.74港元.港股大盘 升0.46%.(完)
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(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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