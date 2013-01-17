香港个股: 越秀地产发行总值8.5亿美元5年和10年票据

路透香港1月17日 - 中国房地产商--越秀地产股份有限公司 周四宣布,发行两批分别为3.5亿美元五年期及5亿美元10年期的中期票据,年息率分别为3.25%和4.5%.

越秀地产表示,这是根据此前设立总规模高至20亿美元的中期票据计划而发行的,公司拟将集资所筹资金用作再融资若干债券,及一般企业用途.

该两批票据均为每半年付息,并于香港联交所上市买卖.

此外,在内地从事房地产发展和基建投资的上海实业控股 宣布,建议发行五年期39亿港元零息可换股债券,初步换股价为36.34港元,较其周三收盘价溢价30%.倘债券获悉数转换为股份,上实控股须发行约1.0732亿股新股,相当于其经扩大后已发行股本约9%.

上实控股表示,拟将所筹资金用于基建设施业务的未来资本开支及投资,及一般营运资金.

上实控股周四早盘初段逆市下滑3.4%,报27港元;越秀地产则微涨0.37%,报2.74港元.港股大盘 升0.46%.(完)

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