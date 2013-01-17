新加坡经济: 12月非石油类出口下降,暗示第四季GDP数据或被下修

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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路透新加坡1月17日 - 新加坡12月非石油类出口降幅大于预期,显示制造业仍处于低迷状态,暗示2012年第四季国内生产总值(GDP)可能将被下修.
12月非石油类出口较上年同期下降16.3%,至131.9亿坡元,降幅远大于路透调查分析师预估的下降7.5%,这部分归因于去年基期较高.
电子产品引领出口下降之势,12月该类产品出口较上年同期下降19.1%,较11月16.5%的跌幅加速.
钻凿设备和医药出口亦下降,但由于这些产品的出口起伏较大,因此很难预测.
"全年非石油类出口增长约为0.5%,远低于政府近期已降低后2-3%的预期范围,"CIMB地区分析师Song Seng Wun称.
"数据欠佳暗示第四季GDP可能被下修,因制造业带来的拖累较大,"他补充称.(完)
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