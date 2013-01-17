新加坡经济: 12月非石油类出口下降,暗示第四季GDP数据或被下修

路透新加坡1月17日 - 新加坡12月非石油类出口降幅大于预期,显示制造业仍处于低迷状态,暗示2012年第四季国内生产总值(GDP)可能将被下修.

12月非石油类出口较上年同期下降16.3%,至131.9亿坡元,降幅远大于路透调查分析师预估的下降7.5%,这部分归因于去年基期较高.

电子产品引领出口下降之势,12月该类产品出口较上年同期下降19.1%,较11月16.5%的跌幅加速.

钻凿设备和医药出口亦下降,但由于这些产品的出口起伏较大,因此很难预测.

"全年非石油类出口增长约为0.5%,远低于政府近期已降低后2-3%的预期范围,"CIMB地区分析师Song Seng Wun称.