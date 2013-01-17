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亚洲 | 2013年 1月 17日 星期四 10:27 BJT

《汇市简讯》欧元/美元上涨,受欧元/日圆需求支撑

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* 欧元/美元升穿1.3300,受欧元/日圆需求支撑

* 欧元/日圆走势仍然震荡,欧元/美元徘徊于1.3300

* 对冲基金是今早美元/日圆和欧元/日圆的主要买家

* 欧元/美元的阻力位为昨日高点1.3325,该水准上方埋有少数停止单.(完)

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