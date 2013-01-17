《汇市简讯》欧元/美元上涨,受欧元/日圆需求支撑

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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0201GMT
* 欧元/美元升穿1.3300,受欧元/日圆需求支撑
* 欧元/日圆走势仍然震荡,欧元/美元徘徊于1.3300
* 对冲基金是今早美元/日圆和欧元/日圆的主要买家
* 欧元/美元的阻力位为昨日高点1.3325,该水准上方埋有少数停止单.(完)
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路透4月3日 - 美国电动汽车生产商特斯拉周日宣布，第一季汽车交付量同比大增69%至创纪录的2.5万辆，从去年第四季的交付延迟中复苏。