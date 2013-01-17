台湾债市: 公债RP利率持稳,年关资金需求料自下周展开

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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路透台北1月17日 - 台湾公债10天期附买回(RP)利率周四持稳.今日有华航 109亿台币公司债交割,不过无法满足投信等客户的需求,公司债找券需求依旧强烈,券商也顺势要求资金落点延至农历年后,并以利率维持既有水准不变为诱因.
交易商表示,基于农历年关资金需求效应可能自下周开始出现,因此续做的公债与公司债RP利率基本上维持不变,但新做且资金落点在年前的案子,会部分微幅下调1个基点.
由于公司债券荒短期尚无解决之道,有证券商为满足需求,将到期不续做的额度拆成两三份给客户,以维系双方的业务关系.
"这样让大家都有券可以拿."一券商资金调度人士说.
另一券商交易员则称,根据过往经验,货币基金因农历年关遭赎回的额度偏少,因此投信较愿意接受跨过年关的安排.但银行操作则相对保守,下周起,银行端的操作料不致过于宽松.
证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.70-0.71%,少数低至0.69%,与上日同.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.80%,上日在0.80-0.81%,0.79%比例增加.(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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