台湾债市: 公债RP利率持稳,年关资金需求料自下周展开

路透台北1月17日 - 台湾公债10天期附买回(RP)利率周四持稳.今日有华航 109亿台币公司债交割,不过无法满足投信等客户的需求,公司债找券需求依旧强烈,券商也顺势要求资金落点延至农历年后,并以利率维持既有水准不变为诱因.

交易商表示,基于农历年关资金需求效应可能自下周开始出现,因此续做的公债与公司债RP利率基本上维持不变,但新做且资金落点在年前的案子,会部分微幅下调1个基点.

由于公司债券荒短期尚无解决之道,有证券商为满足需求,将到期不续做的额度拆成两三份给客户,以维系双方的业务关系.

"这样让大家都有券可以拿."一券商资金调度人士说.

另一券商交易员则称,根据过往经验,货币基金因农历年关遭赎回的额度偏少,因此投信较愿意接受跨过年关的安排.但银行操作则相对保守,下周起,银行端的操作料不致过于宽松.