版本:
中国
亚洲 | 2013年 1月 17日 星期四 11:42 BJT

日本债市: 指标10年债收益率脱离四周低点,因获利抛压浮现

当日涨跌     上日
                                      最新报价    (基点)     收市价
                                                                
 两年期公债                              0.000%       +0.0     0.075%
 五年期公债                              0.160%       +0.0     0.160%
 10年期公债                              0.745%       +0.0     0.745%
 20年期公债                              1.730%       +0.0     1.730%
 30年期公债                              1.960%       +0.0     1.960%
 10年期公债期货  <0#JGB:>                144.26      -0.05     144.31
                                                                     
 注1: 公债期货涨跌为点数.                                   
 注2: 若报价显示0.000%表示尚未成交.                                  
 (完)
      
      
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     
    

 (编译/审校 龚芳/张若琪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐