香港已公布经济指标--2013/1/17

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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时间 经济指标 按年% 前月(季)按年 上年同月(季) % 按年% 2012年11月 零售值 +9.5 +3.9 +23.5 2012年11月 零售量 +8.1 +3.6 +16.9 2012年第三季 本地生产总值(GDP) +1.3 +1.2 +4.3 2012年11月 综合消费物价指数(CPI) +3.7 +3.8 +5.7 2012年11月 甲类消费物价指数(CPI A) +4.2 +4.3 +5.3 ------------------------------------------------------------------------------------- 失业率 12年10-12月 12年9-11月 11年10-12月 3.3%* 3.4% 3.3% ------------------------------------------------------------------------------------- (以下以10亿港元为单位) 当月 前月 上年同期 2012年11月 贸易赤字/盈余 -44.07 -42.7 -44.11 注: *为已经更新 ^经修订数据. (完)
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路透4月3日 - 美国电动汽车生产商特斯拉周日宣布，第一季汽车交付量同比大增69%至创纪录的2.5万辆，从去年第四季的交付延迟中复苏。