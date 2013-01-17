《中国公开市场回购未到期一览表》--1月17日

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览: 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览: 累计未到期余额: 1,880亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2013/1/22 28 3.60 1,100 1/24 14 3.45 400 1/29 14 3.45 100 1/31 14 3.45 100 当月累计: 1,700 ------------------------------------------------------ 2/5 28 3.60 180 当月累计: 180 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 注:1.中国央行2012年春节长假前开始公开进行逆回购招标,为公开市场 提供了新的操作工具,自去年二季度末以来,逆回购操作频率更趋稳 定,渐渐成为公开市场常规操作工具之一. 2.正回购到期表明资金投放,逆回购到期则表明资金回笼. 3.受元旦假期影响,央行于2013年1月5日(周六)进行了900亿元的逆 回购操作,期限则改为五天期,到期日为1月10日.(完) (整理 丁淑琴; 审校 徐永)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月3日 - 美国电动汽车生产商特斯拉周日宣布，第一季汽车交付量同比大增69%至创纪录的2.5万辆，从去年第四季的交付延迟中复苏。