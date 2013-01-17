中国债市动态: 现券买需升温推动收益率小降,资金宽松状况不改

路透北京1月17日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小幅下行.虽然资金利率有所波动但整体宽松状况不改,加之市场对国内宏观经济企稳已有预期,令场内买需有所升温.

"资金利率早盘开的很低,不过后来有回升,国债这边收益率在下."北京一银行交易员称,"经济企稳回升大家是有目共睹的,预期明天的数据会比较符合预期."

中国银行间市场周四早盘七天期质押式回购加权利率一度意外大挫约50基点(bp),但因整体供求未有实质变化,随后回升至接近上日加权水平,至目前走势趋于平稳.隔夜和14天品种亦在上日加权价附近小幅盘整.

中国国家统计局将于周五公布第四季GDP增速等数据.路透综合20余家机构预测中值结果显示,随着前期"稳增长"政策逐步起效,内需开始走出低谷,中国四季度经济增速预计缓慢回升至7.8%,证实中国经济已进入企稳复苏阶段.