路透基点: 中国忠旺控股有限公司签署2亿美元三年期贷款

牵头行兼簿记行为台湾银行和台新银行,分别承贷2,400万美元.平安银行承贷2,000万美元,亦担任牵头行兼簿记行.兆丰国际商业银行和野村均为牵头行兼簿记行,分别承贷1,600万美元.

一如此前报导,该子弹式贷款利率为较一个月、两个月或三个月期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码275个基点.银行受邀分三个层次参与一般银团贷款:承贷3,000万美元或更多,前端费为110个基点,承贷2,000万-2,900万美元,前端费为75个基点,承贷低于2,000万美元,前端费为50个基点.所得贷款将用作运营资本.