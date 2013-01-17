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亚洲 | 2013年 1月 17日 星期四 13:16 BJT

路透基点: 中国忠旺控股有限公司签署2亿美元三年期贷款

路透香港1月16日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称,15家银行周三与香港上市的中国忠旺控股有限公司签署2亿美元三年期离岸定期贷款.

牵头行兼簿记行为台湾银行和台新银行,分别承贷2,400万美元.平安银行承贷2,000万美元,亦担任牵头行兼簿记行.兆丰国际商业银行和野村均为牵头行兼簿记行,分别承贷1,600万美元.

主办行东亚银行与台湾合作金库银行分别承贷1,450万美元.

高雄银行、永丰银行、彰化银行、华南银行、大众银行、台湾企银担任安排行，分别承贷1,000万美元.万泰商业银行和板信商业银行亦担任安排行,分别承贷600万和500万美元.

一如此前报导,该子弹式贷款利率为较一个月、两个月或三个月期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码275个基点.银行受邀分三个层次参与一般银团贷款:承贷3,000万美元或更多,前端费为110个基点,承贷2,000万-2,900万美元,前端费为75个基点,承贷低于2,000万美元,前端费为50个基点.所得贷款将用作运营资本.

2009年9月,该公司全资子公司辽宁忠旺集团有限公司获得19.5亿人民币(合3.14亿美元)三年期贷款,利率是中国人民银行基准利率的95%.(完)

(编译 于春红; 审校 程琳)

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