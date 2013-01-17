路透基点: 中国忠旺控股有限公司签署2亿美元三年期贷款

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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路透香港1月16日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称,15家银行周三与香港上市的中国忠旺控股有限公司签署2亿美元三年期离岸定期贷款.
牵头行兼簿记行为台湾银行和台新银行,分别承贷2,400万美元.平安银行承贷2,000万美元,亦担任牵头行兼簿记行.兆丰国际商业银行和野村均为牵头行兼簿记行,分别承贷1,600万美元.
主办行东亚银行与台湾合作金库银行分别承贷1,450万美元.
高雄银行、永丰银行、彰化银行、华南银行、大众银行、台湾企银担任安排行，分别承贷1,000万美元.万泰商业银行和板信商业银行亦担任安排行,分别承贷600万和500万美元.
一如此前报导,该子弹式贷款利率为较一个月、两个月或三个月期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码275个基点.银行受邀分三个层次参与一般银团贷款:承贷3,000万美元或更多,前端费为110个基点,承贷2,000万-2,900万美元,前端费为75个基点,承贷低于2,000万美元,前端费为50个基点.所得贷款将用作运营资本.
2009年9月,该公司全资子公司辽宁忠旺集团有限公司获得19.5亿人民币(合3.14亿美元)三年期贷款,利率是中国人民银行基准利率的95%.(完)
(编译 于春红; 审校 程琳)
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路透4月3日 - 美国电动汽车生产商特斯拉周日宣布，第一季汽车交付量同比大增69%至创纪录的2.5万辆，从去年第四季的交付延迟中复苏。