中国货币市场: 七天回购利率早盘大挫后回升,供求因素未生变走势转稳

路透上海1月17日 - 中国银行间市场周四早盘七天期质押式回购加权利率一度意外大挫约50基点(bp),但因整体供求未有实质变化,随后回升至接近上日加权水平,至目前走势趋于平稳.隔夜和14天品种亦在上日加权价附近小幅盘整.

交易员指出,早盘七天期回购走低幅度过大,不似有机构仅想压低价格"作价"所致,或因成交期限仅为两三天等超短期,而在价格上有所折让.

华北一银行交易员称,"现在七天(2.8%附近)这个价格应该相对可以接受,早盘那么低估计可能是因为是两三天的短期成交的."

据交易员介绍,银行间市场质押式回购,成交期限在一天(不含)和七天(含)之间的,都计入七天期成交品种统计范围.

华南一银行交易员也指出,目前来看,市场资金整体供求并未有明显变化,因此基本面上并不支持回购利率利的这种突然下挫.当然未来走势还要再看下周公开市场操作,和春节前银行资金备付情况.

七天期质押式回购 分时数据显示,开盘后加权利率一度跌近50个基点(bp)至2.30%下方,但在一笔3.0%的成交拉抬下,加权价格随后逐步回升,目前在2.75%左右.

中国人民银行公开市场今日进行总额100亿元人民币14天期逆回购操作,无七天期品种.路透据此计算,央行公开市场本周将继续净回笼700亿元.

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:10 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.0111 2.0436 -3.25

七天 2.7588 2.7833 -2.45

14天 2.8303 2.7927 +3.76