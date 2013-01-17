《2013年中国央行公开市场单周资金流向一览》--1月17日

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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路透上海1月17日 - 面对开年来银行间宽松的资金格局,中国央行公开市场连续三周实现净回笼,其中本周 规模降至700亿元人民币.不过考虑到月底及春节前的例行财政存款上缴及现金备付压力,届时央行应会加码资 金投放平滑市场波动. 对于货币政策走向,分析人士则表示,由于多项经济数据已显示,中国经济已踏上企稳复苏之路,因此预计春 节前出台调降存款准备金率等政策可能性仍旧不大. ? 以下为2013年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 央票 正回购 逆回购 逆回购 净回笼量(-) 到期量 到期量 发行量 操作量 操作量 到期量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计 -3,100 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/1/12-1/18 -- -- -- -- 200 900 -700 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/1/7-1/11 -- -- -- -- 930 3,130 -2,200 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/1/1-1/6 -- -- -- -- 900 1,100 -200 --------------------------------------------------------------------------------------- 注: 1.浏览央行2012年公开市场单周资金流向一览,请点选 2.浏览央行2011年公开市场单周资金流向一览,请点选 3.考虑到资金实际到账时间因素,正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五. 4.因元旦假期调休原因,2013年1月首周统计时间为1/1-1/6(周日).(完) (整理 丁淑琴; 审校 徐永)
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路透4月3日 - 美国电动汽车生产商特斯拉周日宣布，第一季汽车交付量同比大增69%至创纪录的2.5万辆，从去年第四季的交付延迟中复苏。