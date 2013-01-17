《2013年中国央行公开市场单周资金流向一览》--1月17日

路透上海1月17日 - 面对开年来银行间宽松的资金格局,中国央行公开市场连续三周实现净回笼,其中本周 规模降至700亿元人民币.不过考虑到月底及春节前的例行财政存款上缴及现金备付压力,届时央行应会加码资 金投放平滑市场波动. 对于货币政策走向,分析人士则表示,由于多项经济数据已显示,中国经济已踏上企稳复苏之路,因此预计春 节前出台调降存款准备金率等政策可能性仍旧不大. ? 以下为2013年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 央票 正回购 逆回购 逆回购 净回笼量(-) 到期量 到期量 发行量 操作量 操作量 到期量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计 -3,100 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/1/12-1/18 -- -- -- -- 200 900 -700 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/1/7-1/11 -- -- -- -- 930 3,130 -2,200 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/1/1-1/6 -- -- -- -- 900 1,100 -200 --------------------------------------------------------------------------------------- 注: 1.浏览央行2012年公开市场单周资金流向一览,请点选 2.浏览央行2011年公开市场单周资金流向一览,请点选 3.考虑到资金实际到账时间因素,正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五. 4.因元旦假期调休原因,2013年1月首周统计时间为1/1-1/6(周日).(完) (整理 丁淑琴; 审校 徐永)