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亚洲 | 2013年 1月 17日 星期四 16:25 BJT

《2013年中国央行公开市场单周资金流向一览》--1月17日

路透上海1月17日 - 面对开年来银行间宽松的资金格局,中国央行公开市场连续三周实现净回笼,其中本周
规模降至700亿元人民币.不过考虑到月底及春节前的例行财政存款上缴及现金备付压力,届时央行应会加码资
金投放平滑市场波动.    
        
   对于货币政策走向,分析人士则表示,由于多项经济数据已显示,中国经济已踏上企稳复苏之路,因此预计春
节前出台调降存款准备金率等政策可能性仍旧不大. ?

    以下为2013年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币):

       时间           央票    正回购      央票     正回购    逆回购   逆回购    净回笼量(-)
                     到期量   到期量     发行量    操作量    操作量   到期量   /净投放量(+)
    ---------------------------------------------------------------------------------------
       累计                                                                      -3,100
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/1/12-1/18     --       --         --        --       200       900        -700
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/1/7-1/11      --       --         --        --       930     3,130      -2,200
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/1/1-1/6       --       --         --        --       900     1,100        -200
    ---------------------------------------------------------------------------------------
        
 注: 1.浏览央行2012年公开市场单周资金流向一览,请点选 
     2.浏览央行2011年公开市场单周资金流向一览,请点选 
     3.考虑到资金实际到账时间因素,正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五.
     4.因元旦假期调休原因,2013年1月首周统计时间为1/1-1/6(周日).(完)

 (整理 丁淑琴; 审校  徐永)

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