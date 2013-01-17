中国汇市: 人民币早盘跟随中间价微跌,静待宏观数据指引方向

* 人民币即期早盘微跌

* 中间价连续第二天走弱

* 交投窄幅震荡,市场观望情绪浓

* 市场静待周五中国年度宏观数据指引方向

路透北京1月17日 - 人民币兑美元即期 周四早盘微幅走弱,因中间价连续第二天走弱至一周低位.交易员称,市场仍是结汇为主,但总体还是很清淡,走势胶着,交投区间很窄,仅几十个点,市场观望情绪比较浓.

受中国进出口数据等宏观基本面回暖等因素影响,最近人民币/美元呈小幅升值态势,交易员称,市场交投淡静估计将维持一段时间,目前市场关注周五中国年度宏观数据,以提供进一步指引.

"没什么大波动,还是以结汇为主,...不过即期可能不太涨得动,太清淡了,"上海一外资银行交易员称.

北京时间12:05,人民币兑美元即期报6.2171元,上日收报6.2165元.今日人民币兑美元中间价 为6.2767元,上日中间价为6.2745元.

交易员并称,市场目前的方向性不是很明确,等着中国宏观数据进一步明朗给市场指引方向.不过现在境内美元价格处于历史低位水平,有实需的企业亦会适当购汇.

投资者现在将关注中国周五将公布的经济报告,其中有第四季国内生产总值(GDP)、12月工业生产、零售销售和房价.这些报告将提供关于中国经济体质的线索.

国际清算银行(BIS)最新公布数据称,2012年12月人民币实际有效汇率指数为110.16,较11月环比略涨0.48%,创纪录新高,带动2012年全年人民币实际有效汇率涨幅达2.2%.

美国财政部最新数据显示,去年11月中国净增持2 亿美元美国国债;截止2012年11月末,中国持有的美国国债为11,701亿美元 ,仍是美国国债的全球最大单一持有国.

东京汇市欧元周四仍难重获动能,即使之前一位欧洲央行高级官员表示不担心欧元近期走高趋势;日圆盘旋在一周高位,仍受到一波空头回补的支撑.

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上,美元/人民币一年期品种 最新报在6.2828/71,上日尾盘为6.2830.

北京时间12:17,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1875/05元,上一交易日尾盘报6.1875元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

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