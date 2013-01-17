背景资料: 中国人民银行一季度公开市场操作一览表

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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1.以下为央行2013年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率 日期 招标量 5天期(%) 7天期(%) 14天期(%) 28天期(%) (亿元人民币) 1/5 900 3.30 -- -- -- 1/8 200 -- 3.35 -- -- 1/8 180 -- -- -- 3.60 1/10 150 -- 3.35 -- -- 1/10 400 -- -- 3.45 -- 1/15 100 -- -- 3.45 -- 1/17 100 -- -- 3.45 -- 注: 浏览央行2012年四季度公开市场操作情况,请点选 央行2012年三季度公开市场操作情况,请点选 央行2012年二季度公开市场操作情况,请点选 央行2012年一季度公开市场操作情况,请点选 央行2011年四季度公开市场操作情况,请点选 (完) (整理 丁淑琴；审校 徐永)
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路透4月3日 - 美国电动汽车生产商特斯拉周日宣布，第一季汽车交付量同比大增69%至创纪录的2.5万辆，从去年第四季的交付延迟中复苏。