《汇市简讯》欧元/美元的关键点位为1.3250美元

0410GMT

* 欧元/日圆的卖盘在亚洲时段受到限制,局限在40个跳动点的窄幅区间内

* 动能指标显示信号矛盾

* 5日、10日和20日移动均线与波林格区间上缘均小幅上行

* 1月升势的38.2%回档位1.3249和稍早所及高位1.3315构成支撑位和阻力位

* 若跌穿1.3245,就下看61.8%回档位1.3153

* 浏览技术图表,请点选:(link.reuters.com/baq35t).(完)

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