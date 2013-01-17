《全球主要央行动态》--1月17日

以下所列为上周四下午至本周四上午(1月10日-1月17日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

美国联邦储备理事会（美联储）周三发布褐皮书称,近几周所有12个联储地区经济活动以小幅或温和步幅扩张,消费者支出增加,暗示经济复苏力道改变不大.联储表示,12个联储地区收集的经济状况谨慎正面,但企业和消费者因美国财政政策前景及欧洲状况的不确定性而更为警惕.

美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周三表示,就货币政策效果而言,美联储大规模资产购买计划的效果可能正在逐步减弱.

明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔周三称,压低借款成本的是美联储持有大量资产,而非每月购买资产,美联储可停止购买资产且仍对利率施加下压.

波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦称,美联储现在来讨论结束美国经济刺激措施的计划为时过早.

柯薛拉柯塔与罗森格伦都属于美联储内的鸽派,他们周二反击部分鹰派同僚的观点,表示美联储的宽松政策不仅合宜,甚至可能需要进一步放宽.柯薛拉柯塔称,美联储应该把失业率目标定在5.5%,"推行更多货币宽松措施".这番讲话显示出,在美联储19名决策者中他的立场可能最温和.罗森格伦未理会近期一些联储官员对通胀的忧虑,明确表示支持美联储今年降低美国失业率的举措.他赞成继续推行当前的货币政策,称这样的立场将提升通胀并降低失业率,以实现既定的目标.

有更多鹰派美联储官员称,年复一年的采用低利率和非常规政策,例如资产购买举措,为通胀飙升奠定了基础,并可能扰乱金融市场.堪萨斯城联储总裁乔治,以及圣路易斯联储总裁布拉德上周都表达过这种看法.这两人今年均有投票权.

罗森格伦周二接受路透采访时表示,如果劳动市场如他所预期的只会逐步改善,美联储可能到明年初都会持续买进资产.他表示,任何买债决定都将会视今年美国经济复苏有多温吞而定.

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周一表示,美联储今年多数时间都需要继续推行购债计划,以尽力压低借款成本以及仍处高位的失业率.

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周一表示,美联储非常规货币刺激举措有其局限性,如果过份使用,可能威胁到市场运转和金融稳定.他表示,央行无限量购买债券并不意味着这项政策不受约束.洛克哈特在政策立场方面属于中立派,倾向于和美联储主席贝南克保持一致.他的这番表态说明央行内部对于购债量化宽松政策的态度日趋谨慎.

芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周一表示,美联储去年决定将货币政策与具体经济状况挂钩,应可在不让通胀抬头的情况下帮助提振经济复苏.

联储主席贝南克周一敦促美国议员上调举债上限,以避免灾难性的债务违约,警告美国经济仍然可能受到关于赤字的政治僵局的拖累.

费城联储总裁普洛瑟上周五对发出全球货币战的警告,称以邻为壑的货币政策只会损及全球贸易和相关经济体.他表示,很多国家的央行通常受到政府压力,采取压制本币的汇率政策,并称这是一种不健康的现象.普洛瑟一直以来都对美联储的宽松货币政策持批评态度,但主要是出于国内原因.就在他发表评论的同一天,新当选的日本首相安倍晋三大力敦促日本央行将就业增长也作为职责之一.

两名美联储官员上周四针对联储的宽松货币政策表达不安情绪,预示联储主席贝南克今年可能要面对更多的反对意见.堪萨斯联邦储备银行总裁乔治警告称,美联储接近零的利率政策在提振经济的同时,也可能刺激通胀.此番言论将她归入联储政策制定委员会的强硬派阵营.乔治本月将对货币政策投票,这是其2011年10月就任堪萨斯城联储总裁以来的第一次.去年在美联储决策委员会中,只有拉克尔一名持不同意见者.

布拉德表示预计今明两年的经济增长率为3.2%,并认为失业率在明年年中前将降至6.5%--美联储需重新考虑是否继续低利率政策的门槛水平.美国12月失业率为7.8%.

**日本**

日本央行政策委员会审议委员白井早由里周三表示,央行可以考虑放弃0.1%的短期利率下限,以此帮助削弱日圆.她并暗示这个想法应该被拿来讨论,作为未来的政策选项.

日本央行周二将国内九大地区中八个地区的经济评估较前三个月前调降,凸显已陷入衰退的日本经济再受出口下滑的打击.这是央行连续第二个季度调降国内九大地区中八个地区的经济评估"许多地区表示其经济走势基调疲弱或正在减弱,因海外经济成长持续放缓,"该央行在一份季度报告中称.

日本央行总裁白川方明周二表示,央行将继续推行有力的货币宽松举措,因为经济可能暂时持续疲软."出口和工厂产出正在下滑,因其他国家经济成长依然缓慢,"白川方明在央行地区分行总裁季度会议上表示.

**中国**

中国人民银行近日召开工作会议明确,今年将继续实施稳健的货币政策,保持货币信贷总量和社会融资规模平稳适度增长,并落实好差别化住房信贷政策.同时,将进一步扩大人民币跨境使用.尽管中国甫公布的去年12月CPI涨幅超过预期,但分析师们普遍预计通胀压力可控,并未对物价的上涨感到过份担心.而央行在提及今年的工作重点时,对控制物价的表述也仅限于原则性表示. 中国证券报周五报导,周四召开的监管部门工作会议已定调2013年货币政策.今年将继续实施稳健的货币政策,新增信贷投放目标定在8.5万亿元人民币左右,广义货币(M2)目标增速定为13%左右.金融监管机构工作重点将围绕控制金融风险、深化金融改革进行.

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四称,2013年稍晚欧元区经济将复苏,已有一些企稳迹象.此前该行全票通过维持利率在纪录低位不变.ECB将利率维持在0.75%,此前欧元区经济显现活力迹象,且通胀仍高于目标;而央行总裁的语气则更加乐观."欧元区经济疲势料延续至2013年,"德拉吉在记者会上称."2013年稍晚,经济活动应会逐步复苏."德拉吉上月称,对降息进行了"广泛讨论",他的讲话令人预期将很快降息.德拉吉周四称,维持利率不变的决定获全票通过,因一些指标开始企稳,"尽管水平较低",而金融市场信心则大幅好转.

英国央行上周四一如如预期维持货币政策不变,不增加公债购买,尽管经济陷于再度萎缩边缘.为期两日的会议结束后,英国央行由九名成员组成的货币政策委员会(MPC)表示,指标利率将维持在纪录低位0.5%,不会扩大现为3,750亿英镑(6,030亿美元)的购债规模.

欧洲央行管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼称,他在欧元上涨问题上和欧元集团主席贾克的看法不一样,称ECB的目标是物价稳定而不是汇率.贾克对欧元强势感到担忧.诺沃特尼周三对记者称:"我觉得不应当高估汇率短期波动.而且我也没有看到形成长期趋势的前景,因此在我看来不是严重担忧."诺沃特尼称,对欧洲债务危机受到控制愈发有信心.他并称,欧元区经济2013年将萎缩,但转折点料在今年的前三个月出现,且会在2014年恢复成长.

欧洲央行执委普雷特认为,目前没有理由改变欧洲央行货币政策,他并敦促各国政府坚守已达成协议的改革路线."货币政策立场合宜,"普雷特在周一刊出的MNI专访中表示."我们需要观望一下,与此同时要考量我们的主要目标,并且要意识到形势依旧脆弱,增长的下行风险仍然很大."

**韩国**

韩国央行上周五一如预期连续第三个月维持利率不变,且下调经济成长和通胀率预估,同时暗示可能在今年上半年降息.韩国央行维持基本利率在2.75%不变,去年曾两次分别降息25个基点.央行总裁金仲秀将该行对2013年的经济增长率预估下调至2.8%,此前预估为3.2%.这是一年内第三次下调经济成长预估.经济活动不及预期,物价压力也会降温.央行总裁将2013年年度通胀率预估从此前的2.7%下调至2.5%.

**加拿大**