中国新债: 国开行下周二将首次增发1-5期固息债,总额至多310亿

路透上海1月17日 - 中国国家开发银行 周四公告称,将于下周二(22日)第一次增发今年第1-5期固息金融债,期限包括一、三、五、七和10年五种,总规模至多310亿元人民币.

与去年每次增发"福娃债"设定的300亿元上限不同,国开行本次增发的五期债总额上限增加至310亿元.其中三年期品种计划增发规模为至多80亿元,一年、五年和七年至多增发60亿元,10年期品种则增发不超过50亿元.

刊登在中国债券信息网的公告称,第一、二、五期债券(1/3/10年品种)采用单一价格(荷兰式)招标方式,第三、四期债券(5/7年品种)采用多重价格(美国式)招标方式.

国开行表示,是次增发的五期债券,承揽费按认购债券面值计算,一年期无承揽费,三年期为0.05%,五年期、七年期为0.10%,10年期为0.15%;各品种均无兑付手续费.

该行于上周二(8日)首次发行的今年第1-5期固息债,期限包括1/3/5/7/10年,各品种发行金额同为60亿元.上述债券的起息日为1月10日.票面利率分别为3.32%、3.8934%、4.1617%、4.3251%和4.43%.

2012年起,国开行开始偿试这种五债同发,被市场戏称为"福娃债"的固息金融债.除11月开始发行的45-49期福娃债增发次数仅为两次外,其余均为四次.单个品种增发上限一般在50亿元-70亿元间.

今年开年以来,国开行发债节奏紧密.仅约两周时间,即已发行了一次福娃债,和四期浮息金融债(F4).

上述增发债具体条款如下:

第1-5期第一次增发

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发行总量 至多310亿元

其中:1/5/7年:至多60亿元

3年:至多80亿元

10年:至多50亿元 期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息 票面利率 3.32%、3.8934%、4.1617%、4.3251%、4.43%. 招标时间 1月22日

1/3/5年:9:30-10:30

7/10年:9:30-11:10 招标方式 1/3/10年:单一价格(荷兰式)招标方式

5/7年:多种价格(美国式)招标方式 缴款日 1月24日 起息日 1月10日 分销期 1月23日-1月24日 上市日 1年:1月28日

3/5/7/10年:1月30日 基本承销额 无 发行人增发权利 保留 --------------------------------------------------- 国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.上述增发债券上市后同对应的原债券合并交易.(完) 参看详情,可点选中国债券信息网(here) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)