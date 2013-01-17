中国新债: 国开行下周二将首次增发1-5期固息债,总额至多310亿

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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路透上海1月17日 - 中国国家开发银行 周四公告称,将于下周二(22日)第一次增发今年第1-5期固息金融债,期限包括一、三、五、七和10年五种,总规模至多310亿元人民币.
与去年每次增发"福娃债"设定的300亿元上限不同,国开行本次增发的五期债总额上限增加至310亿元.其中三年期品种计划增发规模为至多80亿元,一年、五年和七年至多增发60亿元,10年期品种则增发不超过50亿元.
刊登在中国债券信息网的公告称,第一、二、五期债券(1/3/10年品种)采用单一价格(荷兰式)招标方式,第三、四期债券(5/7年品种)采用多重价格(美国式)招标方式.
国开行表示,是次增发的五期债券,承揽费按认购债券面值计算,一年期无承揽费,三年期为0.05%,五年期、七年期为0.10%,10年期为0.15%;各品种均无兑付手续费.
该行于上周二(8日)首次发行的今年第1-5期固息债,期限包括1/3/5/7/10年,各品种发行金额同为60亿元.上述债券的起息日为1月10日.票面利率分别为3.32%、3.8934%、4.1617%、4.3251%和4.43%.
2012年起,国开行开始偿试这种五债同发,被市场戏称为"福娃债"的固息金融债.除11月开始发行的45-49期福娃债增发次数仅为两次外,其余均为四次.单个品种增发上限一般在50亿元-70亿元间.
今年开年以来,国开行发债节奏紧密.仅约两周时间,即已发行了一次福娃债,和四期浮息金融债(F4).
上述增发债具体条款如下:
第1-5期第一次增发
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发行总量 至多310亿元
其中:1/5/7年:至多60亿元
3年:至多80亿元
10年:至多50亿元 期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息 票面利率 3.32%、3.8934%、4.1617%、4.3251%、4.43%. 招标时间 1月22日
1/3/5年:9:30-10:30
7/10年:9:30-11:10 招标方式 1/3/10年:单一价格(荷兰式)招标方式
5/7年:多种价格(美国式)招标方式 缴款日 1月24日 起息日 1月10日 分销期 1月23日-1月24日 上市日 1年:1月28日
3/5/7/10年:1月30日 基本承销额 无 发行人增发权利 保留 --------------------------------------------------- 国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.上述增发债券上市后同对应的原债券合并交易.(完) 参看详情,可点选中国债券信息网(here) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
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