《中国债券市场每日交易备忘》--1月18日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选 ) 一、新债招标: 中国江苏国信资产管理集团20亿元九个月期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),兴业银行主承 石长铁路2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),光大银行主承 广州水务投资集团15亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),浦发银行主承 山东山水水泥集团18亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),兴业银行和招商银行主承 杭州工业资产经营投资集团8亿元五年期中票簿记建档(主体AA),交通银行主承 江西水利投资集团8亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),浦发银行和中行主承 江苏文峰集团5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),民生银行主承==================================== ======================================= 二、新债上市: 南京新港开发总公司7亿元七年期固息债1380001,票面利率6.80% 盘锦石油高新技术产业园开发建设公司15亿元七年期固息债1380007,票面利率6.95% 湖南湘投金天科技集团5亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1380009,票面利率7.10% 广东南海控股9亿元五年期中票1382016,票面利率5.40% 广发证券 30亿元三个月期短融071304001,票面利率4.08% 江苏苏豪控股集团8亿元一年期短融041359002,票面利率5.01% 华谊兄弟 3亿元一年期短融041358006,票面利率5.30% 巨化集团5亿元一年期短融041358009,票面利率4.66% 唐山曹妃甸港务公司3亿元五年期中票1382017,票面利率6.05% 贵阳中化开磷化肥7亿元三年期中票1382018,票面利率6.06% ============================================================================ 三、缴款: 湖南湘投金天科技集团5亿元七年期投资人选择权(5+2)1380009,票面利率7.10% 泉州城投17亿元七年期固息债1380011,票面利率6.48% 渭南城投12亿元七年期固息债1380016,票面利率6.69% 抚州投资发展集团12亿元七年期固息债1380019,票面利率6.78% 中国航空集团7亿元六个月期超短期融资券 中国航空集团7亿元六个月期超短融 大唐发电 30亿元三个月期超短融 中国商飞公司20亿元三个月期超短融 杉杉集团20亿元一年期短融 龙溪股份 1.5亿元一年期短融 山东钢铁集团30亿元一年期短融 TCL集团 5亿元一年期短融 隆基机械 1.5亿元一年期短融 国泰君安证券30亿元三个月期短融 中信建投证券16亿元三个月期短融 百联集团9亿元一年期短融 广汽集团6亿元一年期短融 镇江国资12亿元五年期中票 福建能源集团6亿元三年期中票 陕西交通集团30亿元五年期中票 中国能源集团30亿元10年期中票 庆华能源集团6亿元三年期中票 内蒙水务集团1亿元五年期中票 TCL集团 5亿元五年期中票 淮安中小企业4亿元两年期集优票据 重庆两江新区中小企业2.1亿元三年期集优票据 ============================================================================ 四、还本付息: 北京国资15亿元三年期浮息中票(一年定存基准)1082003到期兑付,基本利差1.72% 武汉钢铁集团20亿元三年期中票1082005到期兑付,票面利率4.18% 南方工业集团10亿元五年期中票1082004付息,票面利率4.79% 国开行296.3亿元三年期固息债110203付息,票面利率3.70% 北京银行 35亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债1120001付息,票面利率4.90% 新乡投资集团12亿元七年期固息债1180014付息,票面利率6.80% 厦门国贸控股8亿元三年期中票1182011付息,票面利率5.30% 山西煤炭运销集团25亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债1280007付息,票面利率5.94% 天津市政建设集团9亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280008付息,票面利率8.00% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --三位业内人士周五透露,中国央行将允许公开市场一级交易商中的12家大中型银行,按日上报逆回购需求 . --中国证券报周五报导称,2013年工商银行 新增贷款规模约为9,000亿元人民币、农 行 约为7,000亿元、中行 将低于5,000亿元、建行 <6019 39.SS>约为8,400亿元. --陷入偿债困局的中国光伏企业上海超日太阳能科技股份有限公司 周五发布业绩预告修正公 告,预计2012年净利润同比剧降1,543%-1,908%,全年料巨亏9亿-11亿元人民币.而公司去年10月曾预估,当年将 扭亏为盈. 国家统计局今日召开国民经济运行情况新闻发布会,公布 12月城镇固定资产投资 (1-11月为20.7%) 12月社会消费品零售总额 (11月为14.9%) 12月工业增加值 (11月为10.1%) 12月房地产投资和销售情况月度报告 12月70个大中城市住宅销售价格月度报告 1/27公布1-12月规模以上工业企业利润 (1-11月为3%) ============================================================================ 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) (整理 李宏薇/边竞; 审校 康熙泽/刘昕)