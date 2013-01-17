重发-《中国金融分析》资金宽央行连三周净回笼,春节前政策持稳但投放料加码

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* 新年伊始资金宽松,央行连续三周净回笼

* 本周净回笼700亿元,仅减量进行14天逆回购

* 春节前央行应会逐步加码投放资金

* 短期政策面预期稳定

作者 徐永

路透上海1月17日 - 面对开年来银行间宽松的资金格局,中国央行公开市场连续三周实现净回笼,其中本周规模降至700亿元人民币.不过考虑到月底及春节前的例行财政存款上缴及现金备付压力,届时央行应会加码资金投放平滑市场波动.

对于货币政策走向,分析人士则表示,由于多项经济数据已显示,中国经济已踏上企稳复苏之路,因此预计春节前出台调降存款准备金率等政策可能性仍旧不大.

"下旬(净)投放的概率很大,至少要对冲50%的资金缺口吧."广发证券首席债券分析师徐寒飞称.

根据兴业证券最新报告,1月下旬银行体系的流动性可能面临一定的考验,主要来自于财政存款的季节性上缴和现金备付需求的上升.一方面,从季节性来看,1月可能面临超过3,000亿规模的财政存款上缴;另一方面,2月的春节将近会引发居民取现需求的大幅上升,预计总共的影响规模不会低于9,000亿.

另据路透测算,截至目前,春节(2月10日)前央行逆回购到期总量为1,880亿元.

徐寒飞认为,如此巨量的资金缺口届时仍需央行施以援手,预计春节前央行公开市场将会从净回笼转向净投放,比如对冲资金缺口50%,净投放几千亿规模以平滑流动性.

长江证券资金营运部高级研究员熊德超亦表示,目前场内融出跨节资金的机构并不多,公开市场应会慢慢转向净投放,"可能会在下下周(即1月末当周)."

具体操作方面,本周公开市场仅减量进行了14天逆回购操作,周二和周四均各为100亿元,中标利率均持平在3.45%;七天和28天逆回购则因需求不足和春节等因素未现身.而本周总计200亿元的逆回购操作,亦创下去年6月逆回购成为央行常规操作以来的单周操作量新低.

欲浏览去年三季度来中国央行公开市场单周净投放或净回笼资金变化图,请点选:(link.reuters.com/neq35t)

**短期货币政策料平稳**

在流动性宽裕及经济基本面的支撑下,短期市场对央行在货币政策上的期待更加淡化.受访人士普遍认为,节前调整存款准备金率或者利率的可能性并不大,逆回购会一如既往担当熨平资金波动的主要工具.

南京银行金融市场部研究主管黄艳红就指出,经济呈企稳回升态势,且外汇占款去年12月回升,1月应该会延续这一态势,因此即使1月末资金会受到春节因素的扰动,但降准的必要性不大.

"而且目前贷款需求不足,降准也没用,资金都堆在银行间市场."她称,"但年内预计仍会降,具体时点要看后续经济数据,如果增长后劲乏力,那么就有必要(降准)."

去年12月以来银行间市场流动性宽松找到依据,中国央行公布的最新数据显示,2012年12月外汇占款增量创仅次于1月份的年内次高.同时岁末突击花钱的规律导致财政存款大规模减少.

的确受外汇占款增量创近期新高等影响,今年1月以来银行流动性较宽.业内并预期,1月份外汇占款增量预计仍较大,今年春节前资金面比往年宽松是大概率事件,但春节临近,仍需央行施以援手.

"银行到时借钱应该不难,但春节效应,利率应该会比现在高,目前略低."浦发银行债券研究员谈纯集称.

徐寒飞亦认为,货币政策短期内应该会比较平稳,但在3月份的时间节点,视外汇占款增量及资金面的变化,可能会有一次降准或降息.

另外,由于二季度开始将面临大量央票到期,受访人士也普遍认为,届时央行公开市场重启正回购的可能性会加大.

1月至今,央行公开市场连三周净回笼累计规模达3,100亿元.其中上周净回笼2,200亿元,创近三个月新高.

2012年以来,央行公开市场一直未发行央票,仅使用正/逆回购来调节市场流动性.去年二季度末至今,则只滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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逆回购 (周二) 100

(周四) 100

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期 900

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净回笼 700