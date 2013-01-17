中国金融:华夏银行若为员工违规销售产品买单,对理财市场将是极大打击--专家

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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路透北京1月17日 - 针对此前华夏银行 员工违规销售投资理财产品案件,全国人大财经委副主任委员吴晓灵周四表示,若华夏银行出面承担风险,对理财市场是极大的打击.
她在出席国际金融透明度发展论坛时并称,中国的金融业不能够发展,很重要的问题是投资者不能承担自己应该承担的责任.
"只有财政没有金融,因为所有的事情最后都由政府兜底,而且有的时候不是政府兜底,是银行给本来应该是信托关系的产品兜底.那就没有信托的发展,只有间接金融即银行的发展,这对银行业的发展来说是个极大的打击."吴晓灵说.
她并称,银行业不要因为理财产品小的收益而把法律关系混淆,这样对金融业的健康发展是非常不利的.
去年底华夏银行上海嘉定支行员工私卖"中鼎财富投资中心(有限合伙)入伙计划"投资产品,产品到期后,客户本息均无法兑付.该行上海分行表示,事件属于该行员工的个人行为,相关产品并非华夏银行的理财产品,该行也从未代销过该款产品.
"银行非保本理财产品本质上是资金信托产品,而法律关系不清晰、产品收益核算不透明是银行最大的法律风险和操作风险."吴晓灵强调. 她表示,银行业和信托业在做资金池和资产池的产品,这两类产品收益核算是不透明的,难以让客户得到他所承担的风险和应得的收益.如果不能够做到理财产品资金和资产池的一一对应,公开、透明、公正核算的话,难以保证投资者利益.
至于对理财等财富管理业务的监管,吴晓灵认为,按照功能监管与机构监管相结合的方式规范财富管理市场,是当前比较可取的选择.
她建议,鉴于目前银行不保本的理财产品和保险的投资连结险当认购超过200份时其实质是公开募集基金,应该按照《证券投资基金法》按公募基金管理.
同时,银行和保险公司应由独立的部门负责管理理财产品和投资账户,并向证监会领取执业许可,实行牌照制管理.信托投资公司可以发行公募基金,但也应到证监会领取执业许可,并直接由证监会监管其公募活动. 吴晓灵还提到,银行内部应该成立一个信托部,明示这种产品是信托产品.如果是保本的理财产品那就是一种结构性存款,就应该进到表内来,而且交到存款准备金,按存款来管理.
作为近年来新兴的财富管理工具,银行理财市场募资规模已远远超过证券投资基金、券商集合理财产品和信托产品募资规模的总和.据中国社科院近期发布的《金融蓝皮书》指出,2012年前三季度国内已累计发售约2.39万款产品,全年预计将发行超3万款,募集资金不低于20万亿元人民币.(完) (发稿 张胜男; 审校 曾祥进)
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