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货币新闻 | 2013年 1月 18日 星期五 10:07 BJT

中国数据:12月工业增加值同比增10.3%,消费品零售总额增15.2%--统计局

路透北京1月18日 - 中国国家统计局周五公布数据显示,2012年12月规模以上工业增加值同比增长10.3%,社会消费品零售总额同比增长15.2%.去年1-12月固定资产投资同比增长20.6%.

以下为工业、消费和投资数据详情(同比%):

实际值 调查中值 区间 前值 去年同期

1-12月固定资产投资(不含农户)* 20.6 20.7 19.8 ~ 21.7 20.7 23.8

12月工业增加值 10.3 10.1 9.7 ~ 10.5 10.1 12.8

12月社会消费品零售总额 15.2 14.9 13.8 ~ 15.3 14.9 18.1

注: * 固定资产投资前值为2012年1-11月数据.

统计局已于上周公布了12月通胀数据,其中居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.5%,为七个月来最高,工业生产者价格指数(PPI)同比下降1.9%. (完)

欲浏览中国已公布经济指标,请点选 ;数据页面请点选. (发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
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