香港个股: 阳光油砂与中海油服探讨在加拿大矿区进行热采试验

路透香港1月17日 - 加拿大油砂开发商--阳光油砂有限公司 周四称,该公司正与中海油田服务 探讨在加拿大油砂矿区进行热采试验,以提高重油生产效益.

阳光油砂在联交所一份声明中称,已经与中海油服签订谅解备忘录,在加拿大境内有关油砂开采合作的事宜开展友好协商和进一步的沟通和交流,如双方接受,签订合作协定,由中海油服在阳光油砂的油砂矿区范围内进行包括多元热流体在内的热采试验,以确认多元热流体及其相关技术在油砂开采方面的可行性.

"这项技术已经在中海油海上相似重油油田生产中应用非常成功,阳光油砂内部研究表明,此项技术能够提高油砂重油开发的经济效益."阳光油砂联席主席沈松宁说.

多元热流体热采技术,即所谓的稠油热采技术,是中海油服针对非常规资源(包括煤层气和页岩气)的开发应用而研发超过10年时间,近年曾为其主要客户--中海油 试验,结果显示单井产量可提高3-4倍.

简单而言,这项技术就是把所有燃烧的东西都注到井里,因而有可能减少在油砂重油热采过程中,生产注入油层的蒸汽及其他流体所需设施的造价和其对地表环境的影响.利用蒸气、热水、废气注入油井从而降低石油的黏度,提高生产.

阳光油砂称,与中海油服签署的谅解备忘录不具法律效力,有效年期为一年.

阳光油砂同时公布,其于2013年的资本开支计划为4.3亿加元,其中3.9亿加元将直接用于West Ells项目建设和其他几个成长中项目的推进.

该公司正在于West Ells矿区建设首每天10,000桶产能的项目,首个投产日期预计为今年下半年,并预计于近期获得Thickwood和Legend Lake的监管批准.此外,一些大型项目正在计划开发,这将构成阳光油砂所估计超过每天100万桶的总产能.

香港时间13:55,该股升3.48%,报3.27港元;大市恒生指数 则跌0.24%.中海油服H股升0.13%,报15.6港元.(完)

浏览阳光油砂其他新闻,请点选

如欲浏览A+H股股价对比表,请点选

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选: (here)(here) (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)