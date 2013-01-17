路透基点: 国银租赁寻求2亿美元新贷款,此前未能如愿降低原贷款利率

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导,国银金融租赁有限公司正寻求一笔新的2亿美元三年期在岸定期贷款,因此前未能如愿调降去年6月筹借的3亿美元三年期贷款价码.
据消息人士称,国银金融租赁本月稍早提前偿付了这笔3亿美元贷款,因将这笔贷款利率由较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码450个基点下调至250个基点的申请未获放贷银行批准.
牵头上笔交易的渣打银行亦担任此次新贷款交易的牵头行.消息人士表示,参与上笔交易的部分银行受邀加入新的贷款交易.
参与上次交易的银行包括:澳新银行(澳盛银行,ANZ)、Banca Monte dei Paschi di Siena、国泰世华银行上海分行、彰化银行、中国信托商业银行、第一银行、华南银行、韩国产业银行、台湾土地银行、马来亚银行上海分行和台湾合作金库银行.
新贷款的利率为较LIBOR加码230个基点,前端费为5个基点,1.5年宽限期过后,分四期每半年一次等额偿还,平均期限为2.25年.
筹得资金将用作运营资本.
银行需在2月底前做出回复.
中国国家开发银行持有国银金融租赁88.95%的股份.(完)
(编译 杜明霞; 审校 程琳)
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