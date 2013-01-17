路透基点: 国银租赁寻求2亿美元新贷款,此前未能如愿降低原贷款利率

路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导,国银金融租赁有限公司正寻求一笔新的2亿美元三年期在岸定期贷款,因此前未能如愿调降去年6月筹借的3亿美元三年期贷款价码.

据消息人士称,国银金融租赁本月稍早提前偿付了这笔3亿美元贷款,因将这笔贷款利率由较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码450个基点下调至250个基点的申请未获放贷银行批准.

牵头上笔交易的渣打银行亦担任此次新贷款交易的牵头行.消息人士表示,参与上笔交易的部分银行受邀加入新的贷款交易.

参与上次交易的银行包括:澳新银行(澳盛银行,ANZ)、Banca Monte dei Paschi di Siena、国泰世华银行上海分行、彰化银行、中国信托商业银行、第一银行、华南银行、韩国产业银行、台湾土地银行、马来亚银行上海分行和台湾合作金库银行.

新贷款的利率为较LIBOR加码230个基点,前端费为5个基点,1.5年宽限期过后,分四期每半年一次等额偿还,平均期限为2.25年.

筹得资金将用作运营资本.

银行需在2月底前做出回复.

中国国家开发银行持有国银金融租赁88.95%的股份.(完)