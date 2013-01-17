《国际主要央行公开市场操作一览》--1月17日

路透北京1月17日 - 美联储(FED)2012年12月推出新一轮宽松政策(QE4),替代将到期的"卖短买长"方案,FE D承诺每月将购买450亿美元公债,并继续执行当年9月开始实施的每月购买400亿美元抵押贷款支持证券(MBS)的 计划.欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性;台湾央行则继续发行存单以冲销市场 资金. **美国** 以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作: 操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间 ----------------------------------------------------------------- 1/16 买入公债 14.74 02/15/2036 - 11/15/2042 1/15 买入公债 9.27 02/15/2023 - 02/15/2031 1/14 买入公债 14.74 02/15/2036 - 11/15/2042 1/11 买入公债 55.62 10/31/2017 - 09/30/2018 1/10 买入公债 31.62 02/15/2020 - 11/15/2022 此外,为保证机构抵押支持证券(MBS)交易的透明性,美联储按月度公布该类债券的操作情况.具体包括滚动操 作和9月宣布的QE3中的机构抵押支持证券购买情况. 其中,在2013年1月14日-2013年2月12日期间,FED计划在滚动操作中,购买约340亿美元的机构债和机构抵押支 持证券. 美国联邦储备理事会(美联储,FED)2012年12月宣布将维持利率于近零水平,直到美国失业率降至6.5%,同时还 推出新一轮购债计划来刺激经济. 欲浏览MBS操作详情,请点选(here) 《本周主要新闻》 --美国联邦储备理事会（美联储）周三发布褐皮书称,近几周所有12个联储地区经济活动以小幅或温和步 幅扩张,消费者支出增加,暗示经济复苏力道改变不大.联储表示,12个联储地区收集的经济状况谨慎正面,但企 业和消费者因美国财政政策前景及欧洲状况的不确定性而更为警惕. **欧洲** 欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下: 操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率 --------------------------------------------------------- 1/16 七天期反向交易 0.60亿美元 0.65%(固定利率) 1/15 七天期反向交易 1,312.42 0.75%(固定利率) 28天期反向交易 104.55 0.75%(固定利率) 七天期定期存款 -2,085.00 0.01% 《本周主要新闻》 --欧洲央行(ECB)上周四称,2013年稍晚欧元区经济将复苏,已有一些企稳迹象.此前该行全票通过维持利率 在纪录低位不变.ECB将利率维持在0.75%,此前欧元区经济显现活力迹象,且通胀仍高于目标;而央行总裁的语气 则更加乐观."欧元区经济疲势料延续至2013年,"德拉吉在记者会上称."2013年稍晚,经济活动应会逐步复苏." 德拉吉上月称,对降息进行了"广泛讨论",他的讲话令人预期将很快降息.德拉吉周四称,维持利率不变的决定获 全票通过,因一些指标开始企稳,"尽管水平较低",而金融市场信心则大幅好转. **日本** 以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况: 日本央行活期账户余额(10亿日圆) ------------------------------------------- 周三 42,060 上周三 46,710 ------------------------------------------- 当期变化 -4,650 金融机构在日本央行的活期账户余额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在 央行的活期存款.活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况. 日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此 外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断. 《本周主要新闻》 --日本央行周二将国内九大地区中八个地区的经济评估较前三个月前调降,凸显已陷入衰退的日本经济再 受出口下滑的打击.这是央行连续第二个季度调降国内九大地区中八个地区的经济评估"许多地区表示其经济走 势基调疲弱或正在减弱,因海外经济成长持续放缓,"该央行在一份季度报告中称. --日本央行政策委员会审议委员白井早由里周三表示,央行可以考虑放弃0.1%的短期利率下限,以此帮助削 弱日圆.她并暗示这个想法应该被拿来讨论,作为未来的政策选项. **台湾** 台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,91天期存单利率持稳于0.93%. 《本周主要新闻》 --台湾央行周三公布,当日共发行3,919.65亿台币存单,若相较存单到期金额3,939.6亿,存单发行余额减少 19.95亿. --台湾央行周二公布,当日共发行229亿台币存单,若相较存单到期金额71亿,存单发行余额增加158亿. --台湾央行周一公布,当日共发行4,927亿台币存单,若相较存单到期金额5,138亿,存单发行余额减少211亿 . (完) (整理 曹巍浩; 审校 康熙泽)