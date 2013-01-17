台湾汇市: 台币微幅收升,中国经济数据公布前市场趋于观望

* 缺乏方向,待中国经济数据出炉 * 外资先买后卖,价格陷狭幅整理 * 明日主要交投料于28.940-28.980间 路透台北1月17日 - 台币兑美元 周四收盘微升1.4分.中国明日将公布GDP在内的 重要数据,市场在此前趋于观望,外资于盘中先买入美元,午后却反手卖出,令台币在相对平稳 区间来回,静待明日中国数据公布后厘清方向. 汇银人士指出,午后美元卖压并未减轻,出口商在接近29元价位仍挂单求售美元,令台币大 贬不易,加上非美货币今日多数处于技术线型的修正,台币也随波逐流,未能走出自己方向.料 本周最后一个交易日也将随区域货币涨跌,特别是中国数据公布后的人民币 及韩元 反应. "台币没有大贬的空间,接下来就看台股能不能止跌."一本地银行交易员说. 近来表现疲弱的台股已连跌三天,但外资今日于台股小幅买超,交易员解读台股跌势或能 因此打住,明日将观察汇市外资动向,若台股能止跌扬升,台币也有机会往短线高点28.930靠拢 . 台股加权指数 周四收挫1.09%,连续第三天走跌,收报7,616.64点;外资及陆资今日 在台股买超15.57亿台币,结束此前连续三天卖超. 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面,美元/台币各天期换汇点折价未能回温, 一周期报价已转为溢价,市场气氛短线上不利于台币. 中国国家统计局将于周五公布第四季GDP增速等数据.路透综合20余家机构预测中值结果 显示,随着前期"稳增长"政策逐步起效,内需开始走出低谷,中国四季度经济增速预计缓慢回升 至7.8%,证实中国经济已进入企稳复苏阶段. 在新兴市场方面,泰国获得资金持续流入的可能性,周四将泰铢推升至17个月高位,但由于 官方警告和干预,泰铢回吐多数涨幅. 本周重要事件及数据包括周四美国12月房屋开工和建筑许可;周五中国国家统计局举行国 民经济运行情况情发布会,公布固定资产投资等数据. 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.085 29.099 28.950-29.100 29.100 6.43 6.53 元太外汇经纪公司 28.971 29.000 28.953-28.985 28.984 3.18 3.23 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.030/-0.020 -0.040/-0.025 美元/台币六个月期 -0.245/-0.225 -0.255/-0.225 (完)