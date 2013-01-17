台湾汇市: 台币微幅收升,中国经济数据公布前市场趋于观望

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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* 缺乏方向,待中国经济数据出炉 * 外资先买后卖,价格陷狭幅整理 * 明日主要交投料于28.940-28.980间 路透台北1月17日 - 台币兑美元 周四收盘微升1.4分.中国明日将公布GDP在内的 重要数据,市场在此前趋于观望,外资于盘中先买入美元,午后却反手卖出,令台币在相对平稳 区间来回,静待明日中国数据公布后厘清方向. 汇银人士指出,午后美元卖压并未减轻,出口商在接近29元价位仍挂单求售美元,令台币大 贬不易,加上非美货币今日多数处于技术线型的修正,台币也随波逐流,未能走出自己方向.料 本周最后一个交易日也将随区域货币涨跌,特别是中国数据公布后的人民币 及韩元 反应. "台币没有大贬的空间,接下来就看台股能不能止跌."一本地银行交易员说. 近来表现疲弱的台股已连跌三天,但外资今日于台股小幅买超,交易员解读台股跌势或能 因此打住,明日将观察汇市外资动向,若台股能止跌扬升,台币也有机会往短线高点28.930靠拢 . 台股加权指数 周四收挫1.09%,连续第三天走跌,收报7,616.64点;外资及陆资今日 在台股买超15.57亿台币,结束此前连续三天卖超. 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面,美元/台币各天期换汇点折价未能回温, 一周期报价已转为溢价,市场气氛短线上不利于台币. 中国国家统计局将于周五公布第四季GDP增速等数据.路透综合20余家机构预测中值结果 显示,随着前期"稳增长"政策逐步起效,内需开始走出低谷,中国四季度经济增速预计缓慢回升 至7.8%,证实中国经济已进入企稳复苏阶段. 在新兴市场方面,泰国获得资金持续流入的可能性,周四将泰铢推升至17个月高位,但由于 官方警告和干预,泰铢回吐多数涨幅. 本周重要事件及数据包括周四美国12月房屋开工和建筑许可;周五中国国家统计局举行国 民经济运行情况情发布会,公布固定资产投资等数据. 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.085 29.099 28.950-29.100 29.100 6.43 6.53 元太外汇经纪公司 28.971 29.000 28.953-28.985 28.984 3.18 3.23 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.030/-0.020 -0.040/-0.025 美元/台币六个月期 -0.245/-0.225 -0.255/-0.225 (完)
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路透4月3日 - 美国电动汽车生产商特斯拉周日宣布，第一季汽车交付量同比大增69%至创纪录的2.5万辆，从去年第四季的交付延迟中复苏。