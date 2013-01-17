中国铁路: 铁道部今年安排铁路基建投资5,200亿元,较上年略增

路透北京1月17日 - 铁路投资仍将是中国"稳增长"的重要途径.今年铁道部将安排固定资产投资6,500亿元人民币,其中基础建设投资5,200亿元,均较2012年有所增加.

新华网周四援引全国铁路工作会议称,2013年计划铁路投产新线里程将超5,200公里,力争旅客和货物发送量分别增7.5%和3.5%,确保全年实现收支平衡.

中国铁路建设在经历了2011年的急剧下滑后,去年资金紧张状况有所缓解,投资加速增长,铁道部于去年6月、8月、9月三次调增固定资产投资计划,调整后铁路全年固定资产投资增至6,300亿元,其中铁路基建投资金额达到5,160亿元.

根据铁道部最新公布的数据,2012年前11月累计完成铁路固定资产投资5,069.69亿元,同比增长3.1%,完成全年投资计划的80%;基建投资则为4,319.32亿元,同比增9%.