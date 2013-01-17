中国铁路: 铁道部今年安排铁路基建投资5,200亿元,较上年略增

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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路透北京1月17日 - 铁路投资仍将是中国"稳增长"的重要途径.今年铁道部将安排固定资产投资6,500亿元人民币,其中基础建设投资5,200亿元,均较2012年有所增加.
新华网周四援引全国铁路工作会议称,2013年计划铁路投产新线里程将超5,200公里,力争旅客和货物发送量分别增7.5%和3.5%,确保全年实现收支平衡.
中国铁路建设在经历了2011年的急剧下滑后,去年资金紧张状况有所缓解,投资加速增长,铁道部于去年6月、8月、9月三次调增固定资产投资计划,调整后铁路全年固定资产投资增至6,300亿元,其中铁路基建投资金额达到5,160亿元.
根据铁道部最新公布的数据,2012年前11月累计完成铁路固定资产投资5,069.69亿元,同比增长3.1%,完成全年投资计划的80%;基建投资则为4,319.32亿元,同比增9%.
中国铁路短短几年经历大起大落.金融危机期间受益于4万亿刺激计划,铁路尤其是高铁建设明显加速,2010年高峰时期的基础建设投资高达7,075亿元,但2011年甬温线发生特大动车事故,加之铁道部身背高负债,融资堪忧,导致当年基建投资大幅降至4,611亿元.(完) (发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
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