重发-背景资料: 香港主要人民币债券发行情况一览

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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(重发以对齐表格)
路透香港1月17日 - 自2007年7月第一支人民币债券在香港发行以来,香港离岸人民币债券发展步伐日渐加快,债券品种亦日趋丰富.
根据汤森路透旗下IFR统计,2012年点心债(不含存款证)发行金额1,482.2亿元人民币.
以下为路透整理的2013年以来在香港发行的主要人民币债券一览表:
(由公司发行) 日期 发债主体 发债额(亿元) 息率(%) 年期 2013.1 广东核电集团 15.0 3.75 3 (reopen) (由金融机构发行) 日期 发债主体 发债额(亿元) 息率(%) 年期 *2013.1 中银(香港) 3.0 2.90 1 *2013.1 九龙仓WHARF FINANCE 1.0 4.15 7 *2103.1 Emirates NBD Bank PJSC 1.0 3.45 1 *2013.1 巴西Banco Bradesco SA 3.5 3.70 3
Grand Cayman
2013.1 瑞典商业银行 4.0 3.00 3
2013.1 汇丰(中国) 10.0 三个月SHIBOR减60bp 2
2012年以前主要人民币债券发行一览表,请点选 (完) (记者 李珊珊; 审校 曾祥进)
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