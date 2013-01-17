《全球主要银行同业拆借利率一览》--1月17日

路透北京1月17日 - 以下所列为周一至周三全球主要银行间同业拆借市场上,美元、港元和欧元相应主要 期限的资金拆借利率波动范围. 隔夜 一个月 三个月 六个月 一年 ------------------------------------------------------------------------------ 美元 (USD) 伦敦银行同业拆借利率 最高 0.16350 0.20570 0.30400 0.49100 0.81900 (LIBOR) 最低 0.15950 0.20570 0.30300 0.48750 0.80950 新加坡银行同业拆借利率 最高 0.15500 0.21250 0.31000 0.50000 0.82500 (SIBOR) 最低 0.15500 0.21000 0.30250 0.49000 0.81500 ------------------------------------------------------------------------------ 港元 (HKD) 港元银行同业拆借利率 最高 0.09643 0.25786 0.38786 0.53786 0.84786 (HIBOR) 最低 0.09571 0.24071 0.38714 0.53714 0.84714 ------------------------------------------------------------------------------ 欧元 (EUR) 伦敦银行同业拆借利率 最高 0.01357 0.05571 0.13714 0.23786 0.45786 (LIBOR) 最低 0.01357 0.05357 0.13286 0.23286 0.45571 欧洲银行同业拆借利率 最高 -- 0.11200 0.20200 0.34100 0.57000 (EURIBOR) 最低 -- 0.11100 0.19900 0.33700 0.56600 ------------------------------------------------------------------------------ 中国上海银行间同业拆放利率(Shanghai Interbank Offered Rate,Shibor) 周四 隔夜品种报2.0290%. 注:1.LIBOR由英国银行协会(BBA)综合其报价商报出的各自资金拆借利率,每天在伦敦时间11:30时左右发布 平均利率. LIBOR共涵盖了包括英镑、加元、欧元、美元、澳元、日圆、瑞郎、新西兰元和丹麦克朗等九种货币的 拆借利率. 2.SIBOR为路透综合了部分银行在路透系统的报价平均后,所得出的新加坡银行同业拆借利率,币种涵盖 美元和坡元. 3.HIBOR为香港银行公会(HKAB)每天在香港当地时间11:00公布的港元利息结算利率,币种仅包括港元. 4.EURIBOR是欧元区主要商业银行间资金拆借利率,由欧元区的57家主要商业银行提供报价,欧洲银行联 盟(EBF)综合计算并在每天的11:00欧洲中部时间(CET)公布.(完) (整理 曹巍浩; 审校 李宏薇)