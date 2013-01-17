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亚洲 | 2013年 1月 17日 星期四 15:32 BJT

《全球主要银行同业拆借利率一览》--1月17日

路透北京1月17日 - 以下所列为周一至周三全球主要银行间同业拆借市场上,美元、港元和欧元相应主要
期限的资金拆借利率波动范围.   
    
                                    隔夜    一个月    三个月    六个月    一年 
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  美元 (USD)                                                
  伦敦银行同业拆借利率    最高    0.16350  0.20570   0.30400   0.49100   0.81900
  (LIBOR)                 最低    0.15950  0.20570   0.30300   0.48750   0.80950
                                                
  新加坡银行同业拆借利率  最高    0.15500  0.21250   0.31000   0.50000   0.82500
  (SIBOR)                 最低    0.15500  0.21000   0.30250   0.49000   0.81500
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  港元 (HKD)                                                
  港元银行同业拆借利率    最高    0.09643  0.25786   0.38786   0.53786   0.84786
  (HIBOR)                 最低    0.09571  0.24071   0.38714   0.53714   0.84714
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  欧元 (EUR)                                                
  伦敦银行同业拆借利率    最高    0.01357  0.05571   0.13714   0.23786   0.45786
  (LIBOR)                 最低    0.01357  0.05357   0.13286   0.23286   0.45571
                                                
  欧洲银行同业拆借利率    最高      --     0.11200   0.20200   0.34100   0.57000
  (EURIBOR)               最低      --     0.11100   0.19900   0.33700   0.56600
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    中国上海银行间同业拆放利率(Shanghai Interbank Offered Rate,Shibor) 周四
 隔夜品种报2.0290%.

  注:1.LIBOR由英国银行协会(BBA)综合其报价商报出的各自资金拆借利率,每天在伦敦时间11:30时左右发布
平均利率.                                                
       LIBOR共涵盖了包括英镑、加元、欧元、美元、澳元、日圆、瑞郎、新西兰元和丹麦克朗等九种货币的
拆借利率.                                                
      2.SIBOR为路透综合了部分银行在路透系统的报价平均后,所得出的新加坡银行同业拆借利率,币种涵盖
美元和坡元.                                                
      3.HIBOR为香港银行公会(HKAB)每天在香港当地时间11:00公布的港元利息结算利率,币种仅包括港元.
      4.EURIBOR是欧元区主要商业银行间资金拆借利率,由欧元区的57家主要商业银行提供报价,欧洲银行联
盟(EBF)综合计算并在每天的11:00欧洲中部时间(CET)公布.(完)      

 (整理 曹巍浩; 审校 李宏薇)

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