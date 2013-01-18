中国经济: 今年将保持持续稳健发展,物价总水平基本稳定--统计局长

路透北京1月18日 - 中国国家统计局局长马建堂周五表示,2013年推动物价上涨的压力和控制物价上升因素并存,但只要调控得当,预计今年一定能够保持物价总水平的稳定.

他并表示,2013年中国经济将会继续保持持续稳健发展,中国经济中长期较快增长的基本面未变,但制约因素有所加强.

(欲浏览即时观点,请点选 ;欲浏览去年12月及全年数据,请点选 )

以下为中国国家统计局2012年国民经济运行情况新闻发布会要点摘录: (*为新增内容)

*--今年能保持物价总水平稳定--

一方面我们确实对于通货膨胀不要掉以轻心,另一方面也要看到,只要调控得当,2013年一定能够保持物价总水平的稳定,或者说保持物价总水平的基本稳定.

2013年物价走势,应该说推动物价上涨的压力和控制物价上升的因素并存.推动物价上涨的因素或者物价上涨的压力,有以下几个方面：一是输入性通胀的压力还是存在的.主要是一些发达经济体都在采取新一轮的量化宽松政策,这样一来,可能对中国的物价产生波动和影响.二是劳动力价格、土地价格、资源环境等成本,在未来的一段时间,总体上讲还是一个上升的趋势.土地总是稀缺的,大家现在对环境损失的定价越来越高,这些因素决定了未来一段时间要素成本的上升,是一个长期的过程.

2013年还存在着控制物价上升的有利因素,包括粮食、肉类、棉花、油料、糖料,2012年是丰收、增长的.CPI上涨里面,食品价格占比较大的比重,2012年农业的丰收为2013年物价的稳定打下了一个很扎实的基础.

2012年12月份CPI的反弹还是比较多,它的主要因素应该还是季节性的蔬菜价格上涨.

*--基尼系数走势说明加快居民收入改革紧迫性--

即将提供给大家2003年到2011年基尼系数,是按照新标准、新口径、老资料计算出来的,不排除2013年会按照新标准取得的新数据,对这些历史数据进行适当修订.

中国全国居民收入的基尼系数,2003年是0.479,2004年是0.473,2005年0.485,2006年0.487,2007年0.484,2008年0.491.然后逐步回落,2009年0.490,2010年0.481,2011年0.477,2012年0.474.

第一,这些数据、这个曲线说明了中国加快收入分配改革、缩小收入差距的紧迫性.因为0.47到0.49之间的基尼系数不算低.第二,说明了从2008年金融危机以后,随着中国各级政府采取了惠民生的若干强有力的措施,中国的基尼系数从2008年最高的0.491逐步地有所回落.

*--经济增速保持7-8%较合适--

2012年中国经济增长7.8%,较之于过去,确实是一个相对较低的速度.7.8%的速度,有短期的因素,包括国际环境比较严峻,我个人认为里面也有中长期的因素,甚至在某种程度上中国经济的增速从过去10%以上两位数增长回落到7-8%的速度,很可能是符合经济阶段变化的客观规律.

第一,劳动力供求格局在变.第二,中国经济发展资源的供给环境在变,再像过去那样消耗资源是没法支撑的.第三,人民群众过上幸福美好生活对环境的要求更加严格.这些变,决定了中国经济不能也不应该再保持那样高速的增长.这些变与不变结合在一起,就是中国经济会保持一个增长,但不是过去那种高速的增长,而是一种比较持续、平稳、健康的增长,具体而言,7-8%可能就是变与不变的客观因素决定的一个速度,也是一个有利于转方式、调结构的速度.

2012年中国劳动年龄人口相当长时期第一次出现了绝对下降,确实要高度重视这个事情.人口和劳动力的供给波动变化是非常长期的,中国劳动人口变化的深层原因还是与中国人口出生的变化有关系.劳动人口的总量2012年是9.37亿,稳步下降,减少了345万.

--2013年中国经济将保持持续稳健发展--

2013年中国经济会继续保持持续稳健的发展.特别是随着去年四季度国民经济比较明显的企稳回升,这个势头在2013年会继续延续下去.在这样一个大背景下、大趋势下,应当把更多的精力放在转方式、调结构上来,实现实实在在没有水分的增长,让人民群众得到更多的实惠.

今年国际经济环境从总体上讲依然曲折复杂.当然,美国经济有可能比大家预计的要好,国内经济也还存在着一些不平衡、不持续、不协调的矛盾,有的矛盾甚至非常突出.但从中国经济发展的长期来看,仍然是一个变与不变,中国今年的经济环境放在中国中长期增长的大环境当中看,仍然有变和不变.不变的是经济中长期高速增长的基本面,准确的可以这样讲,过去推动中国经济中长期较快增长的基本面没变.但同时一些制约因素,包括资源、环境、劳动力供求有所加强.

--去年最终消费对GDP贡献51.8%--

2012年服务业占GDP的比重比上年提高了1.2个百分点;中国城镇化率比上年提高了1.3个百分点;在经济增长的贡献中,最终消费的贡献率比资本形成高1.4个百分点.

2012年最终消费对GDP贡献是51.8%,资本形成贡献50.4%,货物和服务的净出口贡献-2.2%.