版本:
中国
亚洲 | 2013年 1月 17日 星期四 15:41 BJT

台湾债市: 102/2殖利率收低,股市连跌三天助长短多气氛

路透台北1月17日 - 台湾五年公债102/2殖利率周四收低,较10日标售时的得标利率已下滑3个基点.因市场
开始担忧美国财务上限问题,以及台股在亚洲股市中表现相对疲弱等题材带动.交易商短线抛补意愿明显,成交
值较上日持续放大.
    
    交易商认为,今日台股跌幅不轻,已经破了7,700点附近的月线支撑,短线恐偏空.似乎是提前反应对美国将
公布苹果 、微软 财报利空的担忧,料农历年前还有回档压力.在股市偏弱以及近期虽有不少公
司债或金融债发行,但得标利率未见弹升等题材保护下,债市气氛仍偏多,但殖利率下跌的空间恐将有限.明日10
2/2区间看在0.87-0.885%.    

    "五年券输赢不大,虽然筹码集中度不高,但因气氛偏多,交易商抛补的意愿颇高."一证券商交易主管说.
    
    另一证券商交易主管则指出,汇丰(台湾)主顺位金融债的销售状况非常好,若接下来台积电 、鸿
海 公司债标售结果也不错的话,将有助于债市持续偏多.
    
    台湾股市周四下跌1.1%,加权股价指数 收低83.79点,报7,616.64点,连续第三日下滑. 
    
    两位消息人士昨日告诉路透,汇丰(台湾)商业银行主顺位金融债券已提早询价完毕,150亿台币额度将全数
发行,五年券以1.23%定价,七年及10年券各以1.34%、1.48%利率定价.  
  
    路透也在台积电与鸿海公司债标售作业完成后,询问数位大型承销商统计客户下标利率得知,只要发行企业
不以量制价,预料得标利率将与市场预估相当.     
    
    台湾央行日前标售102/2,得标利率为0.911%,略高于市场预期.   

             收盘价                    涨跌幅     报价(%)         区间(%)      成交值
    年期       期别                    (基点)                                (亿台币)
       5      102/2                     -1.13      0.8810   0.8800-0.8970       257.0
      10      101/9                     -0.85      1.1545   1.1545-1.1660        60.0
      15      102/1                     +0.10      1.4210   1.4150-1.4350        12.5
    今日盘面各期券中,仅15年券102/1殖利率上扬.交易商表示,主要因短线跌幅已大,先前跟着特定买盘进场
的交易商选择获利出场,在浮额进一步由实质买盘吸收后,102/1殖利率修正的行情将正式告终.
    
    "我觉得殖利率到1.42%,基本上已经满足了."一证券商交易主管说.    
    
       年期        期别                      收盘价 
         30       101/8                     没有成交
         20       101/7                     没有成交
         15       102/1                       1.4210
         10       101/9                       1.1545
          5       102/2                       0.8810
          2       101/3                     没有成交
 (完) 

 (记者 董永年; 审校 曾祥进)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐