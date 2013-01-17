台湾债市: 102/2殖利率收低,股市连跌三天助长短多气氛

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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路透台北1月17日 - 台湾五年公债102/2殖利率周四收低,较10日标售时的得标利率已下滑3个基点.因市场 开始担忧美国财务上限问题,以及台股在亚洲股市中表现相对疲弱等题材带动.交易商短线抛补意愿明显,成交 值较上日持续放大. 交易商认为,今日台股跌幅不轻,已经破了7,700点附近的月线支撑,短线恐偏空.似乎是提前反应对美国将 公布苹果 、微软 财报利空的担忧,料农历年前还有回档压力.在股市偏弱以及近期虽有不少公 司债或金融债发行,但得标利率未见弹升等题材保护下,债市气氛仍偏多,但殖利率下跌的空间恐将有限.明日10 2/2区间看在0.87-0.885%. "五年券输赢不大,虽然筹码集中度不高,但因气氛偏多,交易商抛补的意愿颇高."一证券商交易主管说. 另一证券商交易主管则指出,汇丰(台湾)主顺位金融债的销售状况非常好,若接下来台积电 、鸿 海 公司债标售结果也不错的话,将有助于债市持续偏多. 台湾股市周四下跌1.1%,加权股价指数 收低83.79点,报7,616.64点,连续第三日下滑. 两位消息人士昨日告诉路透,汇丰(台湾)商业银行主顺位金融债券已提早询价完毕,150亿台币额度将全数 发行,五年券以1.23%定价,七年及10年券各以1.34%、1.48%利率定价. 路透也在台积电与鸿海公司债标售作业完成后,询问数位大型承销商统计客户下标利率得知,只要发行企业 不以量制价,预料得标利率将与市场预估相当. 台湾央行日前标售102/2,得标利率为0.911%,略高于市场预期. 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2 -1.13 0.8810 0.8800-0.8970 257.0 10 101/9 -0.85 1.1545 1.1545-1.1660 60.0 15 102/1 +0.10 1.4210 1.4150-1.4350 12.5 今日盘面各期券中,仅15年券102/1殖利率上扬.交易商表示,主要因短线跌幅已大,先前跟着特定买盘进场 的交易商选择获利出场,在浮额进一步由实质买盘吸收后,102/1殖利率修正的行情将正式告终. "我觉得殖利率到1.42%,基本上已经满足了."一证券商交易主管说. 年期 期别 收盘价 30 101/8 没有成交 20 101/7 没有成交 15 102/1 1.4210 10 101/9 1.1545 5 102/2 0.8810 2 101/3 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
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