台湾债市: 102/2殖利率收低,股市连跌三天助长短多气氛

路透台北1月17日 - 台湾五年公债102/2殖利率周四收低,较10日标售时的得标利率已下滑3个基点.因市场 开始担忧美国财务上限问题,以及台股在亚洲股市中表现相对疲弱等题材带动.交易商短线抛补意愿明显,成交 值较上日持续放大. 交易商认为,今日台股跌幅不轻,已经破了7,700点附近的月线支撑,短线恐偏空.似乎是提前反应对美国将 公布苹果 、微软 财报利空的担忧,料农历年前还有回档压力.在股市偏弱以及近期虽有不少公 司债或金融债发行,但得标利率未见弹升等题材保护下,债市气氛仍偏多,但殖利率下跌的空间恐将有限.明日10 2/2区间看在0.87-0.885%. "五年券输赢不大,虽然筹码集中度不高,但因气氛偏多,交易商抛补的意愿颇高."一证券商交易主管说. 另一证券商交易主管则指出,汇丰(台湾)主顺位金融债的销售状况非常好,若接下来台积电 、鸿 海 公司债标售结果也不错的话,将有助于债市持续偏多. 台湾股市周四下跌1.1%,加权股价指数 收低83.79点,报7,616.64点,连续第三日下滑. 两位消息人士昨日告诉路透,汇丰(台湾)商业银行主顺位金融债券已提早询价完毕,150亿台币额度将全数 发行,五年券以1.23%定价,七年及10年券各以1.34%、1.48%利率定价. 路透也在台积电与鸿海公司债标售作业完成后,询问数位大型承销商统计客户下标利率得知,只要发行企业 不以量制价,预料得标利率将与市场预估相当. 台湾央行日前标售102/2,得标利率为0.911%,略高于市场预期. 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2 -1.13 0.8810 0.8800-0.8970 257.0 10 101/9 -0.85 1.1545 1.1545-1.1660 60.0 15 102/1 +0.10 1.4210 1.4150-1.4350 12.5 今日盘面各期券中,仅15年券102/1殖利率上扬.交易商表示,主要因短线跌幅已大,先前跟着特定买盘进场 的交易商选择获利出场,在浮额进一步由实质买盘吸收后,102/1殖利率修正的行情将正式告终. "我觉得殖利率到1.42%,基本上已经满足了."一证券商交易主管说. 年期 期别 收盘价 30 101/8 没有成交 20 101/7 没有成交 15 102/1 1.4210 10 101/9 1.1545 5 102/2 0.8810 2 101/3 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)