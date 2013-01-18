新债招标: 台湾台积电五年期无担债以1.23%定价,低于预期--标售文件

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透台北1月18日 - 据公司债承销人士周五提供资料显示,全球晶圆代工龙头--台积电 发行的五年期无担保公司债以1.23%定价,低于市场预估1.25-1.265%,金额62亿台币.
另根据竞价结果通知内容,七年期则以1.38%定价,符合市场预估的1.35-1.40%,金额116亿台币;10年期则以1.50%定价,市场预估在1.50-1.54%,金额36亿台币.总计本次公司债标售金额为214亿台币.
台积电此批公司债于周二截止投标,据证券商先前所接到的竞价通知,原预计发行五年期95亿台币、七年期95亿台币、10年期24亿台币,各年期有50%的增减幅度.
台积电在中华信评的评等为"twAAA".(完)
参看台积电相关新闻,请点选 (记者 董永年; 审校 高洁如)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。