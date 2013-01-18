新债招标: 台湾台积电五年期无担债以1.23%定价,低于预期--标售文件

路透台北1月18日 - 据公司债承销人士周五提供资料显示,全球晶圆代工龙头--台积电 发行的五年期无担保公司债以1.23%定价,低于市场预估1.25-1.265%,金额62亿台币.

另根据竞价结果通知内容,七年期则以1.38%定价,符合市场预估的1.35-1.40%,金额116亿台币;10年期则以1.50%定价,市场预估在1.50-1.54%,金额36亿台币.总计本次公司债标售金额为214亿台币.

台积电此批公司债于周二截止投标,据证券商先前所接到的竞价通知,原预计发行五年期95亿台币、七年期95亿台币、10年期24亿台币,各年期有50%的增减幅度.

台积电在中华信评的评等为"twAAA".(完)