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货币新闻 | 2013年 1月 18日 星期五 15:39 BJT

新债招标: 台湾鸿海五年无担债以1.33%定价,符合市场预期--标售文件

路透台北1月18日 - 全球最大消费电子产品代工厂--鸿海 周五在标售文件中表示,五年期无担保公司债以1.33%定价,符合市场预期的1.30-1.35%,金额74.5亿台币.

另根据竞价结果通知内容,七年期则以1.45%定价,落于市场预估1.40-1.45%的高端,金额为36亿台币.总计本次公司债标售金额为110.5亿台币.

鸿海此批公司债于周二截止投标,据证券商先前所接到的竞价通知,原预计发行五年期60亿台币、七年期30亿台币,各年期有50%的增减幅度.

鸿海在中华信评的评等为"twAA+".(完)

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