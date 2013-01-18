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货币新闻 | 2013年 1月 18日 星期五 10:09 BJT

中国房地产: 去年房地产开发投资同比增16.2%,新开工面积降7.3%

路透北京1月18日 - 中国国家统计局周五公布,中国2012年全年房地产开发投资同比增16.2%,略低于1-11月的增速16.7%.

统计局并公布,1-12月房屋新开工面积同比下降7.3%;商品房销售面积同比增长1.8%,销售额增长10%.

此前数据显示,1-11月房屋新开工面积同比下降7.2%;同期,商品房销售面积同比上升2.4%,销售额同比增9.1%.(完)

欲了解更多详情,请点选国家统计局网站(www.stats.gov.cn/) (发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
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